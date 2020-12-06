原價4萬元丙肝藥降到6千元　112種「國家談判藥」落地武漢

內地近年採取集中大量採購藥物的方式以為民眾減輕藥費。日前，隨著第三批國家集中帶量採購藥品落地武漢，武漢患者使用國家「團購」藥品已達112種，其中有一款治療丙型肝炎的藥物，原價由4萬元（人民幣，下同）降到了6000元；另一款治療丙型肝炎的藥物則由7萬元降到了1.3萬元。

第三批國家帶量採購於11月執行。據悉，三批次的國家藥品覆蓋了國家基本藥物、癌症及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥、兒童用藥等多個領域，藥品價格平均降幅54%，均為原研藥或通過質量和療效一致性評價的藥品。

治療所有丙肝基因型的丙通沙，原價由7萬元降到了1.3萬元。（網絡圖片）

內媒長江網5日（上周六）報道指，37歲的武漢市民徐芳芳（化名）患基因1b型肝炎兩年多了。今年8月底，她因乏力到醫院檢查被告知丙型肝炎復發，還出現了早期肝硬化的症狀。醫生讓徐芳芳住院治療，還幫她選擇了治療丙肝國家「團購」藥品。

徐芳芳說，住院治療總費用為13211元，經醫保報銷後個人承擔不到4000元。出院後，徐芳芳可以憑醫生處方在相關定點醫院和定點藥店直接購買相關藥品。徐芳芳說，她以前是完全自費的，花了近10萬元，現在負擔大大減輕。

據悉，去年底，97個國家談判藥品進入最新版國家基本醫保藥品目錄。其中，三種治療丙肝的創新藥首次進入，覆蓋到所有基因型丙肝。三種藥中，針對1b型丙肝的艾爾巴韋格拉瑞韋，原價由4萬元降到了6000元；治療所有丙肝基因型的丙通沙，原價由7萬元降到了1.3萬元。不僅降價，還納入醫保報銷。

報道指，丙肝治療用藥降幅平均在85%以上，腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均在65%左右。據估算，通過談判降價和醫保報銷，不少重症患者個人負擔將降至原來的20%以下，個別降至5%以下。

（綜合報道）