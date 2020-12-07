胡錫進：特朗普離任前若對台搞大動作　大陸就派戰機飛越台灣

官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博6日（周日）發文指，有猜測指美國總統特朗普可能在離任前針對台灣問題搞大動作，包含派國務卿蓬佩奧訪台，甚至本人閃電赴台等。若果為真，大陸的反應必須雷霆萬鈞，最輕也要派戰機「飛越台灣島」或在台北「超低空飛行」，宣示中國主權，打擊美台氣焰。

兩岸關係持續惡化，解放軍軍機頻繁現身台灣空域。（資料圖片）

胡錫進稱，特朗普政府正在瘋狂利用最後40多天的任期挑釁中國，一些人認為，現在跟這個團隊較勁不值得，以忍為宜，但這種策略是危險的，「如果認定我們會忍，他們必將蹬鼻子上臉，愈發放肆，幹出嚴重損害中國國家利益的事情，並為未來的拜登政府做出示範和綁架。」

胡錫進認為，要堅決打擊特朗普團隊的囂張氣焰，「如果他們做出破底線的惡毒操作，我們要不懼與之開展一場高強度對抗。」

胡錫進提到，近來一直有各種猜測說，特朗普團隊有可能在離任前的最後時刻針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是特朗普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交等，不久前亞太情報官員訪台就是去打前站的。

胡錫進指，若果為真，大陸的反應必須是雷霆萬鈞的，「作為最輕的選項，我方須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。」

胡錫進認為，大陸不怕在此時爆發嚴重台海危機，讓戰機飛到台灣島上空去，將形成反擊美台破底線挑釁的浩然正氣，取得道義上壓倒性氣概，「料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火，一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，我軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施毀滅性打擊。」