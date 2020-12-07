中國量子電腦「九章」快Google懸鈴木百億倍　研發者親解3大優勢

中國科學技術大學研究團隊與中科院上海微系統所、國家並行計算機工程技術研究中心合作構建了76個光子的量子電腦原型機「九章」，實用前景是能夠「高斯玻色取樣」任務快速求解。 上述量子電腦系統處理高斯玻色取樣的速度，較目前最快的超級電腦快一百萬億倍，其速度比去年Google發布的53個超導比特量子電腦原型機「懸鈴木」快一百億倍。 負責研發「九章」的中國科學技術大學潘建偉等學者接受內媒採訪，解釋「九章」相比「懸鈴木」的優勢。

新華社4日報道，中國科學技術大學的潘建偉團隊表示，相比「懸鈴木」，「九章」有三大優勢：一是速度更快。雖然算的不是同一個數學問題，但與最快的超算等效比較，「九章」比「懸鈴木」快100億倍。二是環境適應性，「懸鈴木」需要攝氏零下273.12度的運行環境，而「九章」除了探測部分需要攝氏零下269.12度的環境外，其他部分可以在室溫下運行。三是彌補了技術漏洞。「懸鈴木」只有在小樣本的情況下快於超級電腦，「九章」在小樣本和大樣本上均快於超級電腦。

潘建偉團隊表示，打個比方，就是Google的機器短跑可以跑贏超級電腦，長跑跑不贏；我們的機器短跑和長跑都能超級電腦。

據了解，潘建偉團隊這次突破歷經了20年努力，從2001年開始組建實驗室，他們曾多次刷新量子糾纏數量的世界紀錄。「九章」的突破，主要攻克了三大技術難關：高品質量子光源、高精度鎖相技術、規模化干涉技術。

其中的高品質量子光源，是目前國際上唯一同時具備高效率、高全同性、高亮度和大規模擴展能力的量子光源。中國科學技術大學的陸朝陽教授說：「譬如說，我們每次喝下一口水很容易，但要每次喝下一個水分子非常困難。」高品質光源要保證每次只「放出」1個光子，且每個光子要一模一樣，這是巨大挑戰。同時，鎖相精度要控制在10的負9次方以內，相當於傳輸一百公里距離，偏差不能超過一根頭髮絲的直徑。

中國科學技術大學教授潘建偉。（網絡圖片）

潘建偉團隊表示，「量子優越性」實驗並非一蹴而就的工作，而是更快的經典算法和不斷提升的量子計算硬件之間的競爭，但最終量子電腦會產生傳統電腦無法企及的算力。下一步，他們將在光子、超導、冷原子等多條技術線路上推進研究。

（綜合報道）