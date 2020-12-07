【人大DQ】美或制裁中港官員　華春瑩：英美歷史上逾70議員被DQ

英國傳媒12月6日引述知情人士透露，美國正準備對至少12名中國官員實施制裁，將實施凍結資產和金融制裁等措施，原因是他們在北京取消香港民主派議員資格一事中扮演了角色。被制裁的對象亦可能包括香港官員。 中國外交部發言人華春瑩7日（周一）回應稱，如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益，維護中方人員的合法權益。

華春瑩表示，之前中方已經多次表明，中國一直堅決反對並強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政，對中方人員進行所謂的制裁。中方已經就此多次向美方表明了嚴正的立場，並已經做出了一些正當和必要的回應。

華春瑩強調，中國全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定，就香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要秩序，合法合理，不容挑戰。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四，橫加干涉。中方敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，停止在錯誤的道路上越走越遠。如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益，維護中方人員的合法權益。

華春瑩進一步指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例。根據統計，在聯合國193個成員當中，有177個國家在憲法中都明確地規定國家公職人員宣誓制度。在美國，國會議員必須效忠美國憲法；在英國，任何人拒絕效忠女王將無法就任議員。作為中華人民共和國香港特區的公職人員，立法會的議員當然必須要真誠地擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

華：英美歷史上逾70議員被取消資格

華春瑩表示，「我想沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見」。華春瑩稱，美國國會和英國下議院歷史當中分別有20多名和50多名議員因為違反議會的規則、持雙重國籍或者叛國而被取消了資格。所以，美方在這一問題上對中國的無端指責，充分暴露了他們的雙重標準。中方再次敦促他們認識到他們的錯誤言行，立即停止干涉香港事務。

據英國路透社12月7日報道，據3名知情人士透露，美國正準備對至少12名中國官員實施制裁，原因是他們被指涉及北京取消香港反對派議員資格一事。這3名知情人士包括一名美國官員。兩名消息人士稱，包括中國人大官員和中共黨員在內的多達14人，可能會被美國實施凍結資產和金融制裁等措施。