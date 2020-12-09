中國電視劇製作產業協會：「白甜寵」現象嚴重　有演員不背台詞

廣電總局主管的中國電視劇製作產業協會12月8日發布文件，對電視劇和網絡劇製作提出「去浮華浮躁、重創作規律」的意見。 此次意見特別提到當下電視劇（網絡劇）創作過度依賴於流量化、數據化和收視率，導致作品文化含量明顯不足，「白甜寵」現象嚴重，脫離生活實際。此外，意見中還提到了目前電視劇創作中輕製作現象嚴重，有的演員隨意改動劇本甚至不背台詞。

由白鹿、羅雲熙主演的劇集《半是蜜糖半是傷》被指是甜寵劇。（網絡圖片）

文件指，必須加重文化含量，提升藝術質量。當前電視劇（網絡劇）作品的文化含量明顯不足，白甜寵現象嚴重；有的作品脫離生活、脫離實際；有的作品架空歷史、歪曲歷史；甚至有些明顯觸碰中華民族道德文化底線的作品卻能大行其道。

文件又稱，必須端正創作態度、尊重藝術規律。當前電視劇創作重演員、輕編劇、輕導演、輕製作的現象依然十分嚴重。有的演員自帶編劇，隨意在現場改動劇本；有的演員自帶化妝師、服裝師，不按劇情需要設計自己的形象；有的演員不尊重對手，不熟悉劇情，甚至不背台詞；有的經紀公司不以引導藝人塑造生動豐滿的藝術形式為己任，而是過度關注藝人的自我形象和自我表現，甚至以拒演、怠工，消極等惡劣行為挾迫製片人和導演就範，使正常創作受到嚴重干擾。

文件稱，必須淨化市場環境，促進產業良性發展。在電視劇（網絡劇）創作中，絕不能被市場牽著鼻子走，更不能讓那些被污染了的數據和流量成為評價作品的主要指標。要站在國家文化安全的角度，高度重視網絡平台大數據的採集和運用，為促進產業良性發展所用。文件最後又指，要抵制不良行為，端正創作態度。

根據資料，中國電視劇製作產業協會是全國電視劇製作機構自律、合作、交流、維權的行業團體。於2013年5月登記成立，目前已經擁有400多家會員單位，均是內地電視劇製作最具實力的骨幹企業，其產量和黃金時段播放的佔有率均佔全國總量的90％。