【中澳輿論爭端 】當眾人都作過惡　惡就不再是惡？

隨着中澳政府間矛盾的不斷加深，兩國乃至其他國家的民眾也紛紛在社交網站乃至媒體上對此事發表看法。需要警惕的是，這些來自民眾的聲音所折射出的思想遠比澳洲士兵殺害平民一事更糟糕。

如果說中澳兩國在正式外交場合上表現地還算是維持着一絲理性，那麼網民們的討論就可以用混亂來形容，這方面最典型的案例來自於一段流傳於社交網絡，最終被內地媒體《觀察者網》轉引的聊天記錄，這是由一個中國網民在Twitter上截圖並整合的一長段對話。

起初還只是一個澳洲網友在推特上為澳軍犯下的罪行辯解稱：「澳洲軍方已經道歉了，一些參與屠殺的士兵已經羞愧地自殺了，為什麼還要侮辱澳洲……」

然而這樣的言語好像反倒激起了一些網民的怒火，最先發起進攻的是新西蘭網民：「澳洲是種族主義最嚴重的國家……」

而澳洲網民則對指責他的新西蘭網民回敬道：「你們不記得你們的人頭貿易（歷史上由於白人將獵頭族祭祀用的人頭視為有收藏價值的藝術品而引起的大規模貿易行為，新西蘭地區的原住民曾為了滿足白人對人頭的需求而自相殘殺）了嗎？」當美國網友加入爭吵時則被澳洲網民指：「美國軍方對越南、伊拉克、阿富汗和日本平民的所作所為是正義的嗎？」

美軍此前在伊拉克等地亦曾爆出虐囚等醜聞。（路透社）

再後來介入的印度網民導致印度強姦案頻發一事被抬上桌面，日本網友的介入導致該國對亞洲多個國家的侵略罪行被重新談起，還有韓國、澳洲、美國聯合起來對越南人的屠殺（歷史上韓國與澳洲均派兵隨美軍赴越作戰），土耳其對庫爾德人與亞美尼亞人的暴行。發展到後來，幾乎每一個參與爭論的網友及其所在國都受到了來自不止一國網友的指責。

類似的現象還有此前澳洲天空新聞播出的一段視頻，主持人極力強調「沒有一個國家的軍隊在戰爭中是乾淨的」，還以中國歷史上的相關事件為例試圖證實這一點。

然而很少有人仔細思考過這其中的邏輯漏洞，從這兩個案例來看，澳洲方面條件反射般遵循的邏輯是：「這件事情我做了，但在我做之前你們也做過類似的事，那麼我就也有權合理合法地做這些事。」所以無論是在新聞媒體還是社交網絡上，澳洲方面都想方設法地證實每一個批判他們的人也「不乾淨」，而原本是來批判澳軍殘害平民的各國民眾反倒陷進澳方的邏輯裏想方設法地自證清白。

如果順着這段聊天記錄中澳洲網民所提的理論來思考，那最終得出的結論將會是一個古老的中國成語——法不責眾。錯就是錯，罪就是罪，沒有什麼大小多少之分，不能因為曾經有國家或政權犯過同樣的錯誤或罪過，就成為後來者繼續犯錯或者犯罪的理由。

無論是澳洲的部分媒體還是社交網站上爭吵不休的某些網民，無形中都偏離了問題的核心，默認了澳洲方面提出的這套理論並在其框架內進行思考，而關乎對與錯的爭論也由此變成了互相比較哪個國家在歷史上做的錯事更多或更少。