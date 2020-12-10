大選後內地湧現吹捧拜登文章　央視斥「美分黨」為美國利益服務

官媒央視12月9日晚間在網絡空間扔下一枚「震撼彈」，將矛頭指向長期被視為充當反對派角色的網絡異見人士，引發巨大爭議。

央視在火藥味頗為濃重的網評文章《警惕「美粉水軍」回潮》中聲稱，隨着美國民主黨的拜登（Joe Biden）勝選總統，中國網絡上的「美分黨」開始活躍，部分公知、大V、媒體帳號集體發力，熬製美國政客的「勵志雞湯」。

公知是公共知識分子的簡稱。至於「美分黨」，在中國網絡中泛指「受僱於美國或親美反華勢力從事文宣工作的個人或團體」，與親共反美的「五毛黨」對應。雖然不見實體，但兩派常在網絡掀罵戰，互不相讓。

中共青年組織「共青團中央」此前稱，美國媒體宣稱拜登勝選後，中國網絡的公知、大V用「字數一致、行文一致、標點一致、視頻一致、風格一致」方式吹捧拜登，認為此事釋放一種信號——有組織的美化美國的網絡輿論轟炸又要開始。

「共青團中央」總結指，中國網絡鼓吹拜登有三種方式，一是借其坎坷人生鼓吹美國制度先進，人人皆可實現美國夢；二是鼓吹拜登是進步政客，推崇多元化，突出民主制度可以糾特朗普的錯；三是鼓吹拜登可讓美國和西方團結，重歸世界民主燈塔。

對此，央視文章認為，集中推出拜登的吹捧網文非偶然現象，真正目的是要在中國網絡營造「親美」、「崇美」輿論環境，本質是為美國利益服務，降低美國未來對華「行動」的成本和阻力。文章最後發出警吿，奉勸公知、大V別再耍老把戲，否則只會露餡丟醜。

上述網評文章一經推出，便受到熱炒。一些表現出親共反美立場的網友認為官媒立場給他們更足的信心和勇氣來對付公知和大V。不過，央視這篇文章亦讓部分網友感到反感，認為不能將關注時事、推崇美國先進制度、理念的網友一竿子打死，這樣只會將持中間立場的網友推到對立面去。