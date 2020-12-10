人大DQ｜人民日報回應蓬佩奧：中國人民不信邪也不怕邪

美國財政部當地時間周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名中國全國人大代表。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日發表聲明，批評北京努力不懈地攻擊香港的民主進程，讓立法會淪為無實質意義反對聲音的橡皮圖章。 《人民日報》國際專欄「鐘聲」10日（周四）刊文回應稱，美方行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係，蠻橫無理，性質惡劣。美方歇斯底里式的政治霸凌行徑引起中國政府和人民的強烈憤慨和強烈譴責。

14名被美方制裁的中國全國人大代表：

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文章題為「正告美方：中國人民不信邪也不怕邪」，指香港事務純屬中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉。中國全國人大常委會根據中國憲法和香港基本法制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，是行使和維護國家主權的體現。中方依法推進對香港的治理，遏制外部勢力干涉香港事務，完全是中國主權範圍內的事。香港特區政府最近宣布取消4名香港立法會議員資格，符合憲法、基本法第104條以及全國人大常委會有關解釋和香港國安法相關規定，完全合理合法。

文章稱，美方干涉他國內政的鬧劇一再表明，美方一方面竭力打造維護本國國家安全的「銅牆鐵壁」，另一方面卻妄圖在他國國家安全網上「鑿牆破洞」。美方以赤裸裸的雙重標準上演所謂「制裁」鬧劇越多，其虛偽本質和醜陋面目就暴露得越徹底——他們正在瘋狂地自證，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

據早前報道，蓬佩奧批評北京努力不懈地攻擊香港的民主進程，讓立法會淪為無實質意義反對聲音的橡皮圖章。蓬佩奧在聲明中稱，全國人民代表大會常務委員會針對香港的攻擊行為，有效地削弱香港人民在《中英聯合聲明》與《基本法》下選擇民選代表的能力，也再次表明北京完全無視根據《中英聯合聲明》作出的國際承諾，強調被制裁的14人均有份制定、通過及實施《港區國安法》。

（人民日報）