解放軍075型兩棲攻擊艦首艦泊海南三亞　料列裝南部戰區部署南海

《南華早報》日前披露，解放軍預計將在南海部署首艘075型兩棲攻擊艦，其現已停泊在海南三亞。075型兩棲攻擊艦有可能用在具有爭議水域的對抗場面，或是潛在涉台任務。 有大陸微信公眾號則分析稱，075型兩棲攻擊艦列裝俗稱南海艦隊的解放軍南部戰區海軍的可能性最高。

報道引述軍事消息人士透露，正在建造的3艘075型兩棲攻擊艦中，第一艘及第二艘在南部戰區海軍服役，因為福建沿岸等東部港口設施較陳舊，且太小致無法容納巨型船隻，相反海南島榆林海軍基地被認為是亞洲最大的海軍基地。

軍事專家宋忠平就認為，如果中國想取回台灣，東部和南部戰區必須合作展開聯合行動。而南海的海況更加複雜，更適合075型進行全面海上試驗，為軍艦參與戰鬥做好準備。

075型兩棲攻擊艦此前海試畫面。（微信@彩雲香江 ）

2020年8月初，075型兩棲攻擊艦在上海以東海域持續海試。（微博）

據介紹，預料於明年服役的075型兩棲攻擊艦，約能運載30架直升機及數百名士兵，是中國最大及世界第三大兩棲攻擊艦，僅次於美國的黃蜂級和美利堅級。075型兩棲攻擊艦長度250米，寬度30米，食水深度8.5米，速度23節，排水量預計為4萬噸，可同時起降6架直升機，並搭載水陸兩棲63系列坦克與運兵車、ZTD-05系列高速兩棲突擊坦克，或者05式兩棲步戰車。武器裝備方面，艦上裝備兩門30毫米近防炮以及兩套近程紅旗-10導彈發射系統。

075型兩棲攻擊艦首艦海試高清圖（請點擊瀏覽）：

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根據最新衛星圖片的顯示，首艘075型兩棲攻擊艦的甲板上，已經畫上全新的直升機與艦載機的起降點，塗裝完畢後，未來將會擇機交付海軍服役。值得一提是，甲板一共標有７個，佈局均勻，其中，靠近艦尾右側的那個停機坪很明顯要比其他的停機坪要小一圈。大陸微信公眾號「軍工黑科技」引述分析指出，這個位置很有可能是為了給新型艦載無人直升機所準備，將能使兩棲攻擊艦的作戰水平得到進一步的提升，也可以用來在複雜的海況中執行有人機所替代不了的任務。

目前，中國首批建造的兩艘075型兩棲攻擊艦已經全部下水，其中二號艦於今年4月22日在下水，如果舾裝速度與首艦一樣的話，則或會在明年6月進行海試。

（綜合報道）