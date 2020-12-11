中國對等制裁美國官員及親屬　環時：將禁入境及凍結在中國資產

中國外交部在周四（10日）宣布，鑑於美國利用涉港問題嚴重干涉中國內政，損害中國核心利益，中國決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。同時，中國決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。 外交部未有說明對等制裁的細節，不過官媒《環球時報》就引述專家意見表示，由於是「對等制裁」，涉事者將被禁止進入中國境內，在中國境內可能擁有的任何資產亦將被凍結等。

▼14名人大副委員長被美國制裁▼

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美國財政部此前宣布，就香港4名泛民議員被取消資格，制裁14名全國人大代表，他們都是全國人大常委會副委員長，包括有蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更．依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、 萬鄂湘、 王晨、 王東明、武維華及張春賢。

按照當局此前的聲明，被制裁就意味著，「個人以及所擁有的任何實體的所有財產和財產的權益，不論是直接或間接、50%或以上、是由他們個人或是與其他被封鎖人士持有，亦不論是在美國，或由在美國的人持有或控制，都是被封鎖，以及須向外國資產控制室（OFAC）報告」、「這些禁令包括禁止任何被封鎖人士為自己或為自己的利益做出、接受，或受益於任何資金、貨品、服務的貢獻或提供，或是從該等人士手上接受任何資金、貨品、服務的貢獻或提供」。

中國外交部宣布對等制裁美國官員及親屬。（中國外交部網站）

中國社科院美國問題專家呂祥表示，美國政府一些人試圖把香港變成「冷戰」前沿地區，甚至要打造「東方柏林」，這是中國堅決不允許的。中國取消一些人的入港免簽待遇，是阻止美國干涉香港內政的重要舉措。呂祥認為，目前美國對中國的態度可以理解為當前美國反華人士在特朗普執政「垃圾時間」裡的最後瘋狂，所以中國的反應是及時，力度對等之餘亦是節制，因為不希望這他們把中美關系拉上不歸路，「中美之間雖然有差異和分歧，但共同利益始終是第一位的，任何差異都不應成為衝突對抗的理由。」

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍亦稱，取消免簽待遇能進一步限制和打擊美國對香港事務的干預形式和網絡。如果美國繼續尋求對抗，中國更可依據香港《基本法》和國安法對美國駐港外交人員的規模和活動方式做出進一步限制，也可對參與美國制裁執行程序的相關美企立案調查和處罰，以斬斷美國的非法「長臂」。

（綜合報道）