《聯合早報》韓詠紅：就做戰狼，有妨

本文作者為聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編韓詠紅

繼涉澳大利亞的漫畫之後，中外官員與政客又爆發口水戰，這回的焦點是「戰狼外交」。

中國副外長樂玉成上周六（12月5日）在學術研討會上闡述，中國現在必須下決心解決「挨駡」（失語）的問題。他並主動出擊，指國際上議論的中國「戰狼外交」是「中國威脅論」的翻版，是一個話語陷阱，目的是要讓中國「打不還手，罵不還口」，繼續「失語」「挨駡」。

話剛落音，外交部發言人華春瑩昨天（12月10日）接着反問，為了維護國家的利益尊嚴，國際的公平與正義，「就做戰狼又何妨？」同日，歐盟駐華大使郁白在另一場合針鋒相對地呼籲美國與歐盟合力，「對欺凌和恐嚇、強制性外交、戰狼外交說『不』」。

中國外交部發言人華春瑩表示，為了維護國家的利益尊嚴，國際的公平與正義，「就做戰狼又何妨？」（資料圖片）

這一輪攻防下來，「戰狼外交」這個自身沒有學理價值，帶有炒作成分的媒體用語。還真成了一回事。歸納中國的態度，是既不承認在採取「戰狼外交」，但又傲氣而不屈地表示，既然外人不講理，中國做做「戰狼」又怎麼了？

圍繞「戰狼外交」的爭議，中國與其外部的質疑者，彼此都認為是對方在不講理、在欺凌恐嚇，中外隔閡與毫無理解，可見一斑。

但究竟什麼是「戰狼外交」，它是怎麼來的？又為誰實現了什麼意義？

眾所周知，「戰狼」是一部中國愛國主義商業電影的名字，在2015年和2017年先後推出了《戰狼》和《戰狼2》。《戰狼2》故事說，痞子氣十足的軍人冷鋒因犯錯被永久開除了軍籍，卻捲入一場非洲國家的叛亂，並隻身赴險救出同胞。該電影片尾出現了一本中國護照和一行字：當你在海外遭遇危險……請記住，在你身後有一個強大的祖國。

中國電影《戰狼》系列具有濃烈的愛國主義色彩。（《戰狼2》海報）

據說，許多中國觀眾看到這一幕時淚奔、鼓掌。這個藝術手法，將「戰狼」概念拔高到中國國家形象的高度。然而，模糊藝術與現實的界限，是要付出代價的。

後遺症也很快顯現。幾個月後，2018年1月下旬，接連發生中國旅客因航班延誤而滯留日本、伊朗機場的新聞，這些深信「身後有強大祖國」的旅客在機場高唱國歌、高喊「中國」，成為國際新聞。事後中國官媒疾呼：機場不需要「戰狼」式愛國，還有評論指「戰狼式」宣傳導致一些國民產生了「巨嬰式公民心態」。

2018年9月的所謂瑞典警察「辱華」糾紛，則進一步把中國外交官逼到前線。

大家還記得嗎？中國遊客家庭在瑞典因入住問題與酒店發生糾紛，中國網民群起「攻佔」社交媒體宣洩不滿，中國駐瑞典大使館直接介入，成為國際外交事件。這再次反映出，在「戰狼式」氛圍下，駐外機構不得不表現出對外強硬的「政治正確」，雖然事後有更多資料顯示，涉事的中國旅客有佔小便宜和「碰瓷」之嫌。

如此一來，《戰狼》這個商業電影的主題，就一步一步搭上了中國外交。進入2019年，中國高層強調要「鬥爭」，再到今年冠病大流行導致中國與外部世界關係整體惡化，中國外交官試圖就冠病起源等課題進行強硬回擊，「戰狼外交」這一詞也越來越流行。

樂玉成說得沒有錯，「戰狼外交」是話語陷阱，是批評者用起來很趁手的、打擊中國的標簽。仿佛誰只要拋出「戰狼外交」的評語就佔據了道德高地。反正它就能讓人聯想到中國咄咄逼人的態度，這個態度有沒有複雜背景或原因？那成了不需要關心的次要問題。

讓人不解的是，不同中國外交官對於「戰狼外交」這個標簽，也並非都明確地拒絕，甚至還將之合理化，稱「因為世界有狼，所以有戰狼」云云。須知，敢於鬥爭精神是有了，但如果達不到擴大支持者的目的，就談不上「善於鬥爭」，甚至還可能嚇跑支持者。

平心而論，針對複雜的香港、新疆問題，一味只指責中國很不公正，而就冠病責任的爭議上，中國是受委屈的。中國有解決「挨駡」問題的必要，但不妨也用一些柔性手段，否則以強硬對強硬，是踩進別人設下的話語陷阱，除了鼓舞國內民族主義者的情緒外，還有什麼好處？歐美國家也有其民族主義情緒，大家互相煽動只會加劇局面失控風向。

進入2021年，衷心希望討論中國外交時，「戰狼」這類標簽越少越好，大家理性地就事實談事實。應該說在嚴肅的場合裏，簡單指責他人「戰狼外交」是不負責任的。同時期望中國在言語和行為上明確拒絕「戰狼外交」，不要以屈辱作為武器，這與大國的實力和形象很有違和感。

做一做戰狼，有妨。這個東方的文明古國，你真的希望你的國家形象，是構建在一部商業電影的概念上嗎？