【中天關台】台灣不只沒有新聞自由　更沒有親中的言論自由

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）於2020年11月18日宣判中天新聞台換照申請案，最終七位委員一致確定，對中天新聞台做出不予換照處分。中天新聞台已於12月12日0時於台灣電視頻道「下架」，創下蔡英文執政傷害台灣「言論自由」的新歷史紀綠。

旺旺集團董事長蔡衍明（右一）曾親自上街頭抗議中天新聞台被NCC撤照。（陳卓邦／多維新聞）

NCC主委陳耀祥於11月18日親自主持記者會對外界進行說明，屢次強調NCC決議「中天關台」的評審中間絕對沒有政治力介入，此外，他也說NCC絕不是言論自由的劊子手。據悉，2006年NCC成立後，年代綜合台是其第一個不予換照的案例，但由於中天新聞台是第一個不予換照的「新聞台」，事涉言論自由，更受外界注目。

對此，國民黨順勢運用這個議題對民進黨政府大力批評。12月10日，在關台前一天，國民黨主席江啟臣和前高雄市長韓國瑜分別拍攝3分鐘的影片聲援中天和新聞自由。

江啟臣在影片中表示「民進黨完全執政後把大刀砍向與自己立場對立、最勇於批判政府的新聞頻道，讓台灣的民主進程不只是停止，更是倒退；蔡政府關掉的不只是單一媒體，卻同時也關掉人民對政府的信任，關掉了台灣多元言論的民主價值。這一切都驗證了總統府5月流出中天不予換照的密件劇本」。

韓國瑜則以「沒有新聞自由，就沒有台灣民主」的基調批判民進黨政府的倒行逆施，讓台灣40年來所追求的新聞獨立和民主自由遭到扼殺，此例一開，恐怕再也沒有媒體敢監督政府，台灣的民主自由也將成為國際大笑話。

中天新聞台由於其「親中」的政治立場，以及董事長蔡衍明的「紅色資本家」身份，一向被台灣社會批評為「紅媒」，最終連帶導致它被關台。

關鍵爭議在於，究竟NCC是不是奉蔡英文或蘇貞昌之令強力關台，又或者就如同NCC所述，完全只是從中天違反新聞專業等問題予以關台。許多人認為，即便中天製作了許多「假新聞」，代表內控機制出現問題，但這並非本質性的問題，而是可以透過後續的糾錯機制改進，關台的確不符合所謂的「比例原則」，因此中天關台更像是民進黨高層有意藉此「殺雞儆猴」的政治追殺。

旺旺集團董事長蔡衍明（左二）早前參加活動，發表講話感謝群眾支持對中天電視台。（中時）

而據11月18日記者會中的記者提問中可以發現，其實中天大多的「假新聞」產生的時間節點是介於2018年和2019年，而主要是因為九合一選舉和總統大選，其實就是中天為了提高收視率，而不惜「壓寶」總統候選人韓國瑜，而在許多跟選舉或韓國瑜話題相關的影片中，的確出現一些違規的影片後遭開罰。雖然後來在2020年有明顯改善，不過顯然民進黨高層的心意已決，在經歷韓國瑜於總統大選中大敗，以及韓國瑜後續被罷免之後對「韓天電視台」進行政治清算，原因在於害怕另一個「韓國瑜」會像2018年一樣依附着「親中勢力」應運而生，讓全台「討厭民進黨」的聲勢捲土重來。

其實說到底，台灣沒有親中的言論自由。中天電視台關於中國大陸的報道大多是持平或同情理解地進行事實陳述，但由於報道大陸社會的「光明面」，則會間接引導出中共治理的合法性甚或是進步性，而這在民進黨政府和蔡英文聽來必然是異常刺耳。

親中言論不僅在台灣社會是政治不正確，而且更是蔡英文政府重點打擊的對象，而中天新聞因為其做為媒體的傳播力和影響力，因此成為蔡英文持續「親美反中」的「祭旗」對象，也預示兩岸關係即將走上更加對立的局面。至於自由民主等概念，對於蔡英文來說，只是政治鬥爭的工具，因此也不會去管究竟「中天關台」會否讓台式民主「開倒車」或蒙上一層陰影。相較之下，整天滿口台灣價值的民眾應該借這個案例來認清民進黨政府的本質，切莫再予以厚望。