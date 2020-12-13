央視關注成都確診女遭起底：私隱洩露是一種更長遠的疫情？

四川成都日前新增多宗本土新冠肺炎確診病例，其中20歲女患者趙某事後慘遭網絡暴力，被「起底」公開個人私隱之餘更屢受騷擾。甚至有網民錯用另外一名女子的照片，結果該女子亦無辜受牽連。 成都警方在周三（9日）通報，散布洩漏趙某私隱的是一名24歲男子王某，目前已被行政處罰。 官媒央視昨日（12日）播出的節目《新聞周刊》就關注到此次事件，又指在疫情期間，內地部分地區曾出現過度採集個人資料的現象，擔憂「個人隱私的洩露是不是更長遠的一種疫情」。

報道指，據媒體梳理，疫情發生以來，僅媒體報道的新冠患者個人信息洩露事件就超過10宗，洩露者包括衛生部門人員、醫生、派出所輔警、街道辦人員等。早在今年2月，中央網信辦就發通知指出：任何單位和個人未經被收集者同意，不得公開姓名、年齡、身份證號碼、電話等個人信息，因聯防聯控工作需要，且經過數據脫敏處理的除外。

報道指，在專家看來，絕大部分地區在官方的疫情信息發布中，都較好地落實了「脫敏處理」和「防疫需要」的要求，但在信息採集環節中，部分地區曾出現過過度採集的現象，比如有的地區甚至會採集普通居民的收入、身高、血型、人臉信息等，專家認為，疫情信息採集應該本著「最小必要」的原則。

報道引述中國社會科學院法學所副所長周漢華表示，有些不相關的信息，現在就不應該採集。尤其是隨著疫情逐步被控制，那麼從比例原則的要求，相應的管控措施就要進行靈活的調整。應該盡量在維護公共健康的前提下，來有效保護個人的權利，減少對個人信息的採集量。