拜登確定成為候任總統　內地學者指難跳出「特朗普陷阱」

美國選舉人團12月14日投票，正式確認拜登（Joe Biden）在美國大選中獲勝。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析，將中國視為主要戰略競爭對手，已是美國共識，拜登新政權也難突破特朗普（Donald Trump）時代的中國政策框架；但中美仍能擱置爭議，尋求在氣候變遷等議題上務實合作。

美國選舉人團12月14日投票，拜登正式當選美國總統。（Getty）

在貿易戰、疫情和香港等議題影響下，有評論指中美關係正處於建交40餘年最糟的狀況，外界也關注美國總統當選人拜登上任後，會提出什麼樣的中國政策。官媒《環球時報》12月14日引述吳心伯分析，中美關係能否緩和，考驗雙方克服國內政治干擾、控制戰略焦慮衝動等能力，「對美方尤其如此」。

吳心伯指出，拜登的中國政策將受制於3個因素：第一、是特朗普政權從全面「對華戰略競爭」滑向「對華戰略對抗」，給中美關係帶來「全面和持久的破壞」。第二，則是過去4年間，將中國視為主要戰略競爭對手，和採取強硬政策，成為美國國內的共識，甚至是「政治正確」。第三，他指拜登團隊對中國問題意見分歧，同時存在「強硬對付」和「務實合作」的想法，如何達成共識並不容易。

但吳心伯認為，拜登認知的當務之急，是處理美國疫情和經濟，而非強化和中國的競爭。即便是中美競爭，拜登也更主張提升美國的「內功」，確保競爭力，而非不顧一切代價打垮中國。

他分析，拜登的中國政策有3個可能路徑：首先是跳過「特朗普陷阱」，提出中國政策的新願景、議程；第二是延續特朗普政策的大架構，做些微調；第三，則是擱置或凍結中美爭議問題，在疫情、氣候變遷或核武議題上尋求兩國務實合作。

而吳心伯認為，第一條路徑的可能性較低，後兩者較有可能。他認為，拜登執政給中美關係提供緩和調整的機會，但仍要看雙方能否確立對彼此戰略意圖的基本信任、管控日多且棘手的分歧，展開務實合作。他說，過去4年，中美都在重新認識對方，思考雙邊關係走向，中美關係固然「回不到過去」，但仍可能有「更加積極和建設性的未來」。