195萬中共黨員信息泄露掀滲透疑雲　中西輿論反應大相徑庭

就在中國和西方關係趨於緊張的當口，一份包含195萬名中國共產黨黨員信息的資料，正在被西方多國媒體熱炒——中共試圖對西方進行全方位的滲透。

隨着時間的推移，西方對中國共產黨活動的警惕性越來越高。（Reuters）

綜合媒體12月15日報道，西方媒體發起針對中共的最新一輪炒作活動，英國《星期日郵報》、澳洲《澳洲人報》近期均報道指，收到一份包含195萬名中共黨員信息的資料，含姓名、出生日期、住址以及電話號碼，涉及7.9萬個黨支部。

最為關鍵的是，報道皆提到，195萬中共黨員有不少人在西方諸多大型企業任職，包括匯豐銀行、渣打銀行、波音、空客、勞斯萊斯、輝瑞、阿斯特捷利康，甚至是英國駐上海總領事館等。

具體的信息顯示，匯豐銀行、渣打銀行等在英國僱傭600多名中共黨員，輝瑞、阿斯特捷利康錄用123名，波音、空客、勞斯萊斯則聘用的中共黨員達數以百計。

包括英媒、澳媒在內的諸多西媒強調，中共在英澳等西方國家的駐華領事機構及企業中安插黨員，試圖對西方發起全面滲透。

報道就195萬名中共黨員信息的資料來源做了說明，稱這是由一名中國異見人士在今年9月披露給6月份成立的多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPCA）。這份數據最初是在2016年4月16日從服務器中提取的。

針對這一報道，英國已有30多名國會議員要求國會展開緊急辯論。澳洲有議員認為，有必要了解是否有中共黨員滲透澳洲體制。

長期對中國持異議態度的美國之音在報道此事時強調，中共目前約有9,200多萬黨員，他們必須誓言把黨的利益放在首位，並「隨時準備為黨犧牲一切」。德國之聲亦聚焦中共黨員誓詞，暗示這些中共黨員可能會進行間諜活動。

不過，美國之音曾在2019年一篇報道中指，根據中共公布的數據，截至2018年12月31日，中共黨員總數超9,059.4萬，但其中「絕大多數都不是共產主義者」，「天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往」，適用於至少絕大多數黨員。

對於西媒熱炒此事，具有民族主義色彩的中國官媒《環球時報》14日刊文指，這是西方妖魔化中共的一部分。

報道稱，英國外交部在12日就已回應——聘用具有中共黨員身份的中國人時，就已做足背景審查，在聘用前，就已知悉他們的身份。因此，西媒的指控沒有理由。同期中國駐英國大使館則說，英媒應摒棄意識形態偏見和冷戰思維。

盧比奧因「極端反華」而為中國民眾知曉。（Getty）

至於IPCA組織，報道指，它只是「西方世界最痛恨中國的政客們聚在一起搞的一個反華俱樂部」，因為該組織的主席是美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio），一直被認為是「美國最極端的反華鷹派之一」。

該組織的實際負責人則是英國前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith），他稍早前說，中國正在摧毀英國的生活方式。

《環球時報》還將矛頭指向上述「中國異見人士」，並援引專家的話說，「如果是真的，那麼外泄只有兩種可能：一是駭客入侵，一個內部出現叛徒」，還強調後者可能最大，是「可恥的第五縱隊」。

報道指，在西方國家「瘋狂」攻擊中共和中國時，「國內有人裏應外合，配合外部勢力攻擊自己的國家」，在道德層面這一行為既小人又卑劣，可見內心陰暗，在法律層面，則觸及危害國家安全等罪，應受嚴懲。