深圳首招港澳籍公務員　筆試僅第一關　考察「政治標準」指啲乜？

2020年度深圳市公務員考試筆試已經結束，今次共有5個職位定向港澳籍人士選拔，共吸引446人報名，亦是深圳公務員考試首次有港澳籍人士參加。當中最受歡迎是與香港距離較近的福田區福保街道辦事處的行政綜合一級科員，有207人報考爭奪一個名額。 據介紹，筆試只是整場考試的第一關，考生未來仍要經歷資格初審、體能測評、專業測試、面試等多個階段，並且要通過為期一年的試用期考核後，才能真正成為一名深圳公務員。

筆試只是整場考試的第一關，考生未來仍要經歷個階段才能正式成為公務員。（中新社）

筆試後要「過五關斬六將」

根據深圳市人力資源和社會保障局網站上的介紹，資格初審是將按照筆試成績將考生分為A、B、C、D類共四類，其中只有A類及B類考生具備資格初審資格。A類考生是指成績合格且排名在招錄職位面試名額（招錄人數3倍）之內的考生，至於B類則是遞補人員，是考試成績合格，排名在招錄職位面試名額之外、招錄人數6倍之內的考生。不過，假設考生是要報考警察，以及在面試前有加考專業測試的職位，則亦會自動成為資格初審對象。

資格初審將會重點審核考生的年齡、畢業時間、專業、學歷、學位、工作經歷、資格條件、專業技術資格和執業（職業）資格等事項，並會採取網上審查的方式，考生只需要登錄電腦系統並按要求上傳相關副本即可。

但要留意的是，在資格初審時期間，招錄機關是可以與考生舉行面談，以了解考生在政治思想、道德品質、遵紀守法、職位匹配等方面情況以及在校期間表現。資格初審僅對考生上傳提交的文件進行初步審查，是否符合招錄職位要求最終以資格覆審、考察及錄用審批為准。

只有警察職位才會設置體能測評。（中新社）

體能測評方面，由於只有警察職位才會設置體能測評，故港澳籍考生今次就不必擔心。此外，專業測試亦一樣，只有部分專業性較強職位才會要求考生在下階段的面試前接受專業測試。

面試將深圳全市統一命題統一時間進行

至於面試方面，一般人數上會將考生按照筆試成績從高分到低分按招錄人數1:3比例確定。面試會試按照相關程序進行，深圳全市均會統一命題、統一時間，深圳市內進行。同時，招錄機關根據職位需要，經市公務員主管部門批准，可在面試前後對考生進行心理素質測評，測評結果作為擇優確定擬錄用人員的重要參考。

面試過後就是體檢、資格覆審和考察，考生會被以總成績從高分到低分的順序確定名單，筆試、面試及考試總成績未達市公務員主管部門劃定合格分數線，以及筆試、面試、專業測試缺考者，均不能列為體檢對象。體檢工作由各招錄機關負責，具體體檢事項會另行公告或通知。體檢合格的考生會被確定為擬錄用考察人選，由招錄機關及其主管部門按照公務員錄用考察工作的有關規定，以及招錄職位的要求展開資格覆審和錄用考察工作。

「政治標準」包括有「兩個維護」，即維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，以及維護黨中央權威和集中統一領導。（中新社）

考察的主要內容包括考生身份、報考資格條件以及考生的政治思想、道德修養、能力素質、心理素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律、財務狀況、社會關系、職位匹配度等方面的情況。同時，會全面核實考生是否符合報考資格條件，核實所提供的報考資料和相關文件是否真實、準確，會重點對考生的個人檔案進行嚴格審核，嚴防假年齡、假學歷、假履歷。

考察時以「政治標準」為首位

其中考察將會以「政治標準」為首位，重點了解考生的政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力、政治自律等核心要素，明確把是否忠誠於中共及中國人民、是否具有堅定信念、是否樹立「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）、做到「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）作為公務員錄用首要標準。政治上不合格會被「一票否決」。

試用期一年期滿後就能正式成為公務員。（網上圖片）

考生歷經以上種種難關後，最後就會是公示及錄用。前者是將擬錄用人員名單在招錄機關或公務員主管部門網站公示，公示期為5個工作日。公示內容包括招錄機關名稱、擬錄用人員姓名、性別、准考證號、工作單位或畢業院校等，同時公布舉報電話，接受社會監督。新錄用公務員試用期為一年，試用期滿考核合格的考生，會按照報考職位明確的職級予以任職定級。