台灣還沒喘口氣　《國家統一法》又來了嗎？

12月16日上午，在大陸國台辦的記者會上，大陸官方媒體新華社記者問，在當前兩岸關係形勢下，大陸是否可能推出《國家統一法》，國台辦發言人朱鳳蓮回答，「憲法是國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。憲法關於國家統一的規定是明確的，我們堅決貫徹執行。我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

這回答看似跟過去的一貫「套路」一樣，但在國台辦記者會上，甚麼媒體會問哪些問題，國台辦基本知曉，也少有大內媒體會突然拋出預料之外的問題。《國家統一法》這個問題是大陸官方媒體發問的，不會是臨時起意，比較可能的猜想是大陸官方透過這個「放風」。

台灣對這個議題尚無太大反應，畢竟國台辦也沒有正面承認。可以預想，就算國台辦承認，民間可能也不會有太大反應。畢竟目前台灣社會已經知道，「大陸就是想統一台灣」，而台灣能不能保住，也不是靠自身實力，而是美國。

國台辦發言人朱鳳蓮就《國家統一法》問題表態。（中央社）

《國家統一法》若真是中共將修訂的法規，那麼到底是基於2005年就通過的《反分裂國家法》之增修版，還是另立一個，尚未得知。比較能確定的是，新華社記者在國台辦記者會上拋出這議題，更可能是中共內部正在思量的，不是隨口一說。

這跟習近平在過去的表態，如「兩制台灣方案」、如之前在北京所說的「加快法治工作戰略佈局，維護國家主權」一席話，在脈絡上一脈相承。而現在的國際情勢、中國發展到一定階段，種種因素相加，都可能使中共進一步完善相關法律。

中國大陸在2005年通過的《反分裂國家法》，是針對兩岸情勢，以原則性的內容為主，如提到兩岸可以商討(統一後)台灣的政治地位、國際地位和空間；在何種情況下「對台採取必要措施」；還有「(若大陸)採取非和平方式及其他必要措施時，盡最大可能保護台灣平民和在台灣的外國人的生命財產安全和其他正當權益」等。

若這些進一步細化完善，是否使對台的《反分裂國家法》正式成為對台的《國家統一法》，引人聯想。

數日前，12月4日，中國大陸的「國家憲法日」，國台辦在社交平台微博上，貼出了一張「憲法中關於國家統一的規定」之圖片，在當時就有大陸可能推《國家統一法》之風聲，新華社記者的提問，又給人更大想象空間。

有趣的是，昔日大陸出台《反分裂國家法》後，部分國家表達理解(包含俄羅斯等)，部分國家表達對大陸武力解決台灣問題之憂。十多年後，國際情勢又不同了，未來若大陸推出《國家統一法》，等於在兩岸問題上又進一步，屆時國際會有的反應、各國在中美權衡下之態度，值得觀察。