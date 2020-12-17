Twitter熱傳解放軍集結美加邊境　美智庫：這是對手「信息戰」

中美關係持續緊張，近日，社交媒體Twitter上流傳一則消息稱，解放軍在美加邊境集結並擊落一架F-16戰鬥機，引起廣泛關注。美媒《軍事時報》（Military Times）和事實核查網站「lead stories」相繼發文澄清。 智庫「兩黨政策研究中心」（Bipartisan Policy Research Center）通訊副總裁Dave Lapan則說，這則消息是來自對手的「信息戰」。

梳理這則流言的脈絡，早前12月10日，美國網站「黑暗哨所」（dark outpost）發布一則文章，標題出現「中國士兵在緬因州遭遇轟炸」。

網傳解放軍在美加邊境集結，美媒澄清圖中裝備實為美軍。（Twitter）

文章一開始就援引一個名為「哈爾特納電台」節目的內容，聲稱「緬因州發生小規模地震，其實是中國士兵遭遇轟炸。隨後，一架F-16在密歇根被擊落，3個航空母艦戰鬥羣部署在西海岸，2個航空母艦戰鬥羣部署在東海岸，以擊落來襲的核導彈……太危險了，第三次世界大戰的第一槍打響了！」

該網站隨後指出，在過去4天內，美國本土境內出現了大規模的部隊、裝備和物資流動，並在最後提醒美國民眾準備槍械及彈藥，「看來我們正在準備抵禦入侵」。

值得注意是，這篇文章中並未出現明確的消息來源，但卻被一名擁有近5萬名追蹤者的Twitter帳號「stormis_us」二次傳播。12月14日，該帳號發文稱：「密歇根州的F-16戰機被擊落，我現在相信有5萬中國士兵被殺傷性炸彈炸死。就在美加邊境。」他的說法來源於一張今年10月流傳的「緬因州一列火車運輸榴彈炮」的圖片。

一個擁有近5萬名追蹤者的Twitter帳號對這則消息進行二次傳播。（Twitter@stormis_us）

為阻止流言繼續發酵，12月15日，美國《軍事時報》和事實核查網站「lead stories」相繼發文澄清，指出加拿大境內並不存在中國軍隊，配圖上火車運輸的榴彈炮屬於美軍，且消息中提及的F-16戰鬥機是在任務中墜毀；最後，緬因州近日發生了一場小地震，並非流言所說的轟炸。

報道強調，這種胡言亂語一點也不好笑，屬於近年來愈加危險的網上陰謀論組織「QAnon」極右主義陰謀論的一個典型代表。有人甚至將上文提到的圖片做為美國軍方應對中國入侵加拿大的「證據」。

智庫：或會放大對手在美製造的動亂

現任美國兩黨政策中心通訊副總裁Dave Lapan則認為，從某種程度上來說，這屬於「信息戰」，可能來自主要的競爭對手，如果這些資訊不是出自這些對手製造，也會放大中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國家利用社交媒體在美國製造的動亂。

Dave Lapan是一名退役的海軍上校，曾在美國國防部和國土安全部等多個公共事務部門任職。他還表示，這些陰謀論的危險之處在於，這些帖文在公眾心中所造成的不信任。「在目前的環境下，人們會逐漸缺乏信任感。」

（綜合報道）