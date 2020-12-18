嫦娥五號｜月壤樣本未來有哪些用途？　網民更好奇能否用來種菜

載有月球土壤樣本的嫦娥五號返回器周四（17日）凌晨返抵地球，在內蒙古四子王旗著陸。 今次是繼美國及蘇聯，44年後人類再次從月球上採集月球土壤樣本並帶返地球。不少網民都對研究月壤感到極大興趣，甚至有人提問能否用來種菜。

按照央視的介紹，事實上月壤是不能用來種菜，其不含任何有機養份，而且非常乾燥。但央視有提及，科學家已發現由於長期受太陽風吹襲，月壤含有大量「氦-3」，「氦-3」是一種未來可能進行熱核聚變發電的清潔能源。

對於月壤未來的用途，國家航天局相關負責人在周四就有說明，指中國將依據聯合國國際公約，根據國家有關政策，適時向全球發布月球樣本分析方案徵集工作，鼓勵國內外更多科學家參與其中。此外，一部分月壤樣本還將用於公開展覽，傳播科學知識，弘揚科學精神。

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負責人具體稱，月壤樣本將分成三大類處理，一類是會進入國家博物館，向公眾展示，另一類是依據國際合作的公約和多邊雙邊的合作協議，發布月球樣本和數據管理辦法，與有關國家和世界的科學家共享，同時有一部分會按照國際慣例，可能作為國禮相送。最後一類就是用作科學研究工作，除了會以位於北京的中科院國家天文台作為主要存儲地點以外，還將在湖南韶山毛澤東的故鄉進行異地災備。

嫦娥五號在月球著陸的地點位於月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北地區。（新華社）

負責人表示，與美蘇此前採集的月壤樣本相比，嫦娥五號的採樣點是全新的採樣區域，故全新的樣本研究對月球表面的風化作用、火山作用和區域地質背景、區域地質演化方面，應該能夠作出很多科研貢獻。

（綜合報道）