人民日報刊文批戴耀廷：「流散香港」陰謀絕不會得逞

港大法律系前副教授戴耀廷上周四（10日）在《明報》發表「帶着使命離開」的文章，指移居到外國的港人會成為一個獨特的流散族群，可稱為「流散的香港」（Hong Kong Diaspora）。他則稱為「黃色香港的海外網絡」，對應留在香港本土的黃色香港。 對此，內地官媒《人民日報》本周四（17日）發表題為《戴耀廷「流散香港」的陰謀絕不會得逞》的評論文章，批評戴煽動港人「帶着使命離開」，本質上是與反華勢力裏應外合、沆瀣一氣，騙人入坑。

戴耀廷的文章建議，離鄉別井的香港兒女建立黃色香港海外網絡的點、線、面，在保存自己獨特的身分認同的同時，也融入當地的社區和公民社會，讓世界各地的人明白港人爭取民主的前因後果。

《人民日報》評論文章的配圖。（人民日報）

《人民日報》的評論則批評戴耀廷在「離開香港」話題上大放厥詞，是「為反中亂港分子的逃竄百般開脫」，「那些棄保潛逃的犯罪分子，在異國他鄉幹得最賣力氣的事，就是乞求洋大人制裁香港；不少自知罪孽深重的攬炒派人士，離開香港前做的最後一件事，就是向不明真相的支持者眾籌募捐。這就是戴耀廷所謂的『使命』嗎？」

評論稱，戴耀廷此時煽動港人「帶着使命離開」，本質上就是「與反華勢力裏應外合、沆瀣一氣，目的是為了拉人入夥、騙人入坑」。又指無論是英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證計劃，還是美國眾議院的《香港人民自由與選擇法案》，這些所謂的「出路」，實則都是別有用心的陷阱。「一旦喪失了利用價值，等待他們的最終將是來自異國的冷眼、來自家鄉的唾棄、來自良心的譴責，不會有什麼好下場。」