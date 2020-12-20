回望2020｜「無往不利」的蔡政府　忙於扭轉「親中」形象的國民黨

2020年的世界波濤洶湧，台灣政治亦風起雲湧。1月11日的總統大選，民進黨的蔡英文以817萬多票成功連任，大幅拋離獲552萬多票的國民黨總統候選人韓國瑜，也創下台灣總統選舉得票率最高紀錄。民進黨在大選當中亦保住立法院過半席次，延續完全執政。 蔡英文和民進黨今年以來似乎「心想事成」：即使開放美豬進口、中天續牌等極具爭議性議題上，也都能「捷報頻傳」。而與之相對，國民黨在選舉一敗塗地之後，又經歷人事變局和路線之爭，許多人驚呼：國民黨變成了一個大家再也不認識的樣子。其實何止國民黨，整個台灣，也正在向一個「大家再也不認識的樣子」飛速變化…… 本文為「2020年中國大事回顧與展望」系列報道第五篇。

1月11日，台灣總統大選投票。蔡英文從開票起就一路領先。眼看差距逐漸拉大，勝券在握的蔡英文陣營喜笑顏開，另一邊的韓國瑜造勢場合則愁雲慘淡，氣勢低迷，不少支持者開始頻頻拭淚。

韓國瑜在選舉前的民調中已頹勢盡顯。與2019年上半年民調「一片藍天」相比，當年7月開始，蔡英文支持度追平韓國瑜，至8月更已穩定領先，其後逐漸拉大差距。至選舉前民調「封關」的最後一刻，各間機構的平均調查結果顯示，蔡英文支持度過半，領先韓國瑜幅度超3成。雖然綠營在選舉中大勝，但在立法院卻較上屆減少7個議席。

「韓流」的大起大落

曾引領「韓流」的前台北農產運銷公司總經理韓國瑜，在2018年11月的「九合一」選舉中登上高雄市長大位，也成為國民黨的政治新星。

在當時的時空條件下，蔡英文首個總統任期施政不利，在勞基法修法、年金改革、同婚立法、能源政策、轉型正義等議題上不斷失分，民調直落。而盤桓高雄20年的綠營執政者，亦已不能滿足當地人民對於經濟建設和城市治理的期待，韓國瑜這個出身草根的政治素人，載著高雄市民對他的希望，以及選民「教訓民進黨」的心態而大獲全勝。

2019年6月1日，韓國瑜北上到台北出席造勢大會，有30萬「韓粉」支持，韓國瑜在台上高喊「準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。（資料圖片）

韓國瑜上任後不久，便出現呼籲他參選2020年總統的聲音。雖然韓國瑜一開始明確否認，但後來又改口願意參選，最終於2019年7月正式獲國民黨提名。自從2019年2月被納入民調起，韓國瑜民調就持續領先，還一度比蔡英文高出近3成。

然而，香港發生舉世注目的反修例運動，成為台灣大選的「黑天鵝」。綠營迅速反應，開始呼應香港示威運動，並將其與台灣民主制度存亡做連結。「今日香港，明日台灣」等政治標語，在台灣年輕人當中口耳相傳。

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另一邊廂，對陸關係一向採溫和路線的國民黨政治人物，在香港議題上就「損失慘重」。韓國瑜團隊對香港運動的表態，不若蔡英文團隊那樣激烈、鮮明，韓個人亦未如蔡那般旗幟鮮明地「撐香港」，加上國民黨長久以來背負的「親中」標籤，霎時間，「辣台妹」成為蔡英文的代名詞，綠營漸漸靠著「香港牌」、「反中牌」，逐步拉升支持度。

2019年8月起至選前民調封關止，蔡英文支持度持續領先，最終於2020年1月11日的大選奪得817萬張選票，創下台灣自1996年開放總統直選以來最高得票記錄。

韓國瑜與總統大位失之交臂後，在民進黨乘勝追擊之下，其市長一職也保不住：2020年6月6日，在高雄市長罷免案投票中，韓國瑜被以同意票939,090票、不同意票25,051票成功罷免，6天後解職，成為台灣首個被罷免的縣市首長。8月15日，高雄市長補選由捲土重來的民進黨候選人陳其邁以超過70%的得票率當選。

8月15日，陳其邁贏得高雄市長補選後，向選民表示感謝。（中央社）

高枕無憂的第二任期？

選舉塵埃落定，雖然蔡英文5月20日才正式就職，但由於沒有連任壓力，相當於即時展開第二任期。這也是民進黨最「幸運」的一年：1月下旬爆發的新冠肺炎，台灣早先雖然爆發幾宗源頭不明疫情，引發社會恐慌，包括出海訓練回台後確診的敦睦艦隊群組、夜總會小姐染疫等，但後來疫情得到有效控制，成為民進黨穩步抬升支持度的關鍵。有民調顯示，當局防疫作為獲得84%民眾認同，蔡政府的支持度也水漲船高，達到7成之多。

蔡政府對防疫的胸有成竹，也體現在堅持自己一套防疫做法，拒絕採信坊間一些不同意見。例如，台灣拒絕比照韓國、德國等地做法，透過社區大面積篩檢來防堵疫情，被質疑防疫「蓋牌」。彰化縣政府因主動組織篩檢，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以違反篩檢作業程序為由下令調查。後來躥升的出境後檢出陽性個案，被民間揶揄為「輸出病毒」，台灣政府則以「假陽性」或「接觸者皆為陰性」等由結案。

疫情也對兩岸關係造成負面影響。1月24日，台灣宣布暫停出口醫用口罩，由於彼時是大陸疫情嚴峻時刻，此舉遭不少大陸網民痛批冷血。圍繞境外生、大陸配偶子女等返台的政策，也引發社會爭執不休。3月23日，行政院長蘇貞昌對大陸隔空喊話，批評大陸「一開始隱瞞疫情」，導致疫情擴散，而國台辦則回擊蘇「散佈謊言，公然造謠」。

12月12日，蔡英文（前中）、蘇貞昌（前左3）、衛生福利部部長陳時中（前左1）等一眾官員出席「台灣抗疫全紀錄」紀錄片首映會。（三立新聞網）

實際上，疫情和抗疫，成為了台灣政府塑造台灣和大陸區別意識的重要手段。及至今日，台灣上自總統蔡英文，下至各級官員，仍將疫情冠以「武漢肺炎」這一頗有歧視意味的稱呼，以全球範圍而言，亦可謂極其罕見。蔡英文政府「藉疫抗中」之心，昭然若揭。

有了「捍衛民主自由」以及防疫光環加持的蔡政府，也在推行其他受爭議政策時放開手腳。為了進一步尋求加強對美關係，8月底，蔡英文宣布以行政命令方式，開放美國含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉與30月齡以上牛肉進口台灣，指這「關鍵的一步」將是台美經濟全方位合作的重要起點，但國民黨批評蔡政府棄民眾健康於不顧，藍綠立委還在議場多次爆發衝突。

民進黨多年來大肆批評國民黨對美妥協、開放「毒豬毒牛」危害台灣人民，蔡英文本人亦曾上街參與遊行。如今換自己上台，就強調時事易變，情況不同，政策調整合情合理：心安理得「變成自己曾經討厭的樣子」，可謂「聖之時者」。

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此外，在大選期間堅定「挺韓」的中天新聞台，11月18日被國家通訊傳播委員會（NCC）經審查後裁決，以7比0大比數一致否決續牌，於12月12日0時起在有線電視52頻道斷訊。這是NCC自2006年成立以來首次對新聞頻道進行斷訊。在民主化的台灣，公權力直接出手關停與當局立場不合的媒體，事件自然引發爭議，甚至還有中天支持者前往電視台自焚抗議。然而無論NCC，還是蔡英文政府，挾高民望之威，對於此類爭議自然是理直氣壯地不願理會：你報假新聞被釘牌，何關新聞自由事？

NCC支持者認為，中天的播報確實如NCC所說，違反了新聞專業。然而批評者不免要問，關停中天真的就與其政治立場無關？況且退一萬步說，台灣違反新聞專業的傳媒機構比比皆是，卻未見執政者「一碗水端平」？幾十年前民主人士奔走呼號爭取的新聞自由，難道是「不應違逆當局意志的自由」嗎？

8月28日，台灣大法官釋憲確認「黨產條例」全部合憲，也就是說，民進黨自2016年上台後「追殺」國民黨黨產的種種作為都有了「憲法庇護」，國民黨想討回黨產的願望破滅，未來也勢必更加難逃追徵。

選舉失利、黨產遭追討、剛上任市長一年多的黨內「明日之星」韓國瑜被罷免……2020年的國民黨諸事不順，黨內一些聲音將主要責任歸咎於「親中」，尤其黨內青壯派開始加緊攻擊「不合時宜、被污名化」的「九二共識」，甚至要求改黨名為「台灣國民黨」。2020年1月15日，吳敦義辭任國民黨主席，為敗選負責。3月7日，國民黨主席補選結果出爐，由被視為青壯派代表的立委江啟臣勝出。

不出所料的是，江啟臣當選後未收到中共總書記習近平的賀電，這也是國民黨自主席選舉起，首度沒有收到中共領導人的賀電。而江啟臣在接棒後的就職致詞上，也避「九二共識」不談，無疑是側面呼應了青壯派的訴求。

在黨內的拉扯下，9月6日，國民黨全代會通過新兩岸論述，當中稱「基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進」，九二共識得以保留。不過，新兩岸論述也明確表示，國民黨既反「台獨」，也反對「一國兩制」，形同向中共的「和平統一、一國兩制」路線叫板。

同月19日原定要在廈門舉行的「海峽論壇」，也因為央視主播的「國民黨求和說」，而遭到綠營炮轟，事件最終以國民黨決定不以政黨形式出席告終——可見國民黨在島內「天然獨」的民意氛圍下，已愈來愈顧慮被貼上「親中」的標籤，兩岸關係不僅不再是國民黨的強勢議題，反淪為其軟肋。

時隔1個月，國民黨在立法院提出的《政府應請求美國協助抵抗中共》及《中（華民國）美復交》決議案在獲得無異議通過，為已經惡劣的兩岸關係再投下一顆炸彈。台灣藍綠兩營相爭，國民黨一向被認為比較擅長於處理兩岸關係，此次拋出兩條決議可謂大出預期。

國台辦當即也發出新聞稿呼籲國民黨要「親明辨是非，不要做損害中華民族根本利益與兩岸關係和平穩定的事」，然而，國民黨此舉，本身不就有為自己洗刷「親中」形象的目的嗎？

雖然現今國民黨就「美豬」、「中天續牌」等內政議題，仍與民進黨爭鋒相對，扮演著相當重要的反對黨角色，也代表了許多民眾的心聲，但民進黨能在爭議性議題上大動干戈，無非就是看準了這些議題只會造成小風小浪，民眾很快會忘記，難以對疫情後支持度穩如泰山的民進黨帶來挑戰，也不會令民進黨政府更懂得傾聽不同意見。

台灣無論哪黨派執政，兩岸關係終究還是「繞不過的坎」，也關係著台灣這塊土地的未來命運，兩岸和平發展絕對是台灣大多數人的願望。

民進黨繼續扛著「反中」大旗和「防疫成功」的擋箭牌，未來會不會推出更多爭議性的政策？國民黨對「統」諱莫如深，比「獨」又相形見絀，面對社會議題也動輒以在議場拋豬內臟這樣荒誕的方式回應。觀察者難免要問，民眾何苦要支持不斷「蔡英文化」的國民黨？其在台灣究竟還有什麼生存空間？

2020年的倒數鐘聲響起，台灣的人民對2021年的期許如何，又將得到一個怎樣的答卷呢？