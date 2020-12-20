大陸學者倡「智統」台灣：制訂新憲法配合軍事及法律手段

19日（上周六），上海台灣研究所常務副所長倪永杰一個研討會中表示，中國大陸統一台灣的上策是「智統」，內容包括制定新憲法，以「一國兩制」台灣方案完成統一；以及以軍事、外交和法律等手段打擊台獨等。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，中國大陸統一台灣的上策是「智統」。（中評社）

華東師範大學國際關係與地區發展研究院、上海海峽兩岸研究會近日合辦「台海局勢與中國周邊安全」研討會，倪永杰表示，中國統一的下策是「武統」，速度快卻代價大；中策是「和統」，時間長但「皆大歡喜」；上策則是文明統一的「智統」。

倪永杰解釋，「智統」有三部分：首先是以和平、民主協商的方式實現統一，制定一部新憲法，按「一國兩制」台灣方案完成統一。第二，則是採軍事、外交和法律等手段，定向、定點、定時打擊清剿台獨。第三，他主張當中國統一的「正能量」足以阻擋反華勢力的「負能量」時，「統一就會水到渠成」。

倪永杰又指，目前雙方都應理性冷靜處理兩岸關係，建議要利用美國新政府帶來的中美緩和機會，進一步緩和兩岸關係。倪永杰又稱，兩岸要避免誤判和意外發生，尤其要避免「被擦槍走火」，即可能被「第三方勢力」引致擦槍走火，他又提醒「民進黨當局」不要做美國砲灰。

（中評社）