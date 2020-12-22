「聖誕節取消」英政客歸咎中國　華官媒社長：stop talking sh*t

因為在英國發現了傳染性更強的新冠病毒新變種，當局進一步收緊防疫措施，英格蘭多區封城，原訂聖誕假期容許最多三個家庭聚會的「聖誕氣泡」亦要取消。 當地時間12月20日，英國脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）在Twitter發文諷刺：「聖誕取消了。謝謝你，中國。」並將該推文置頂，引發爭議。

中國官媒《中國日報》駐歐盟社長陳衛華當即在上述推文以英文回覆稱，「戴上口罩，別再胡說八道。」（Wear a mask and stop talking sh*t）

法拉奇則指責陳衛華的回應「有侵略性」——他轉發陳衛華給他的回覆並揚言「中國共產黨不喜歡真相，並經常做出有侵略性的回應。他們應當為製造這場全球災難，向西方賠款。」

其後陳衛華回覆稱：「有侵略性？對待像你這樣的特朗普式的種族主義者，不能太客氣。」

新冠病毒變異引發民眾恐慌（請點擊大圖瀏覽）：

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法拉奇這種指責中國的說辭，有網民應和道「謝謝你將矛頭指向了正確的方向，中國。」但也有網友駁斥稱，「中國沒有嘲笑英國；中國沒有完全錯誤理解英國的抗疫策略；中國沒有把資本的利益置於民眾生命之上；中國沒有搞砸病毒檢測與追蹤；中國沒有嘲笑封城。這些帳，要算到你輔佐的首相頭上。」

在發現變異毒株後，為防止疫情反彈，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布提升倫敦等地疫情防控級別。依據新規，20日起的未來兩周內，提升倫敦及周邊地區防疫級別至新增的第4級；未來兩周，英國30%的人口再度面臨「封城」。同時，倫敦和英格蘭東南部地區實行宵禁，超過1,600萬英國人被要求待在家裏，政府也取消了在聖誕節放鬆社交規定的計劃。