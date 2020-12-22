多輪冷空氣侵襲恐「限電」？　廣東電網：統籌資源保證電力供應

湖南、江西、浙江等省份近日陸續發布有序用電或限電通知，國家電網網站解釋稱，近期在大範圍寒潮影響下，取暖用電負荷加速釋放。廣東廣州、東莞、深圳等多個城市的部分區域周一（21日）凌晨更發生突然停電，引發輿論關注。 今年冬天氣候較常年寒冷，廣東電網公司表示，據氣象部門預測，之後還將有多輪冷空氣入粵，廣東全省氣溫較常年偏低，部分時段電力需求還會有所增加，預計比正常年份高出1500萬千瓦左右，但今冬明春廣東電力供應有保證，不會出現拉閘限電。

廣東多市21日停電，受影響住戶在微博發布停電照片（點擊圖集瀏覽）：

廣東電網公司指，除了長時段多頻次冷空氣入粵導致居民用電增加，四季度國外節日訂單、國內工商業訂單增加等因素亦導致企業生產的電力需求不斷提升。今年11月，廣東電網最高統調負荷歷史性突破1億千瓦。進入12月後，最高統調負荷已連續8次創歷史同期新高，最高負荷達到9923萬千瓦，同比增長12.4%。

01訪問：廣東多市停電登熱搜 廣州居民喊苦 深圳居民反問：甚麼停電？

廣東供電公司強調，雖然今年四季度以來用電負荷多次創同期歷史新高，但通過統籌優化資源配置，今冬明春電力供應有保證，不會拉閘限電。

內地11月降雪情況（點擊圖集瀏覽）：

+ 12 + 12 + 12

廣東電網公司還表示，為保障供電安全，廣東電網公司已採取多項措施，包括加強電力設備巡查維護，提前預防低溫凝凍等自然災害對電網和線路帶來的影響，重點加強覆冰監測和融冰等設備運維工作，備足應急搶修人員和物資，保障迎峰度冬，保障社會電力需求。

延伸閱讀｜內地限電停電適逢60年最冷冬天？ 專家剖析「拉尼娜現象」威力

今年氣候較常年寒冷，內地網絡甚至有傳言指「今冬將是60年來最冷冬天」。有一種解釋是，自今年8月起，中東太平洋的海溫進入「拉尼娜」狀態。「拉尼娜」現象是赤道太平洋東部和中部海面溫度持續異常偏冷，2000年以來，中國發生了5次拉尼娜事件。國家氣候中心副主任賈小龍本月上旬表示：「到今年冬季，按照目前的業務監測指標，可以形成一次拉尼娜事件。我們初步判斷是一次弱到中等強度的拉尼娜事件。」

11月中旬，哈爾濱一夜之間銀裝素裹（點擊圖集瀏覽）：

根據中央氣象台周二（22日）發布的消息，近期，全國其他大部地區氣溫較常年同期偏低。過去10天，除青藏高原、雲南等地平均氣溫較常年同期偏高2至4℃外，全國其他大部地區氣溫較常年同期偏低，其中新疆北部、東北地區中南部、華北大部、華南、貴州等地偏低2至4℃。

中央氣象台指，今天開始，有一股冷空氣入侵中國，長江中下游以北地區將出現小幅降溫和大風天氣。22日至24日，長江中下游及其以北地區氣溫下降4至6℃，部分地區降溫可達8℃左右。28日至31日，另將有一股較強冷空氣自北向南影響中東部地區。

中央氣象台11日發布今冬首個寒潮預警（點擊圖集瀏覽）：

冷氣團也侵襲到本港。天文台今日（22日）也在預報中指出，一股寒潮將於下周中期抵達廣東，天氣顯著轉冷，預計本港農曆年除夕（31日）氣溫最低只有10度。

（綜合報道）