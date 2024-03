阿里(9988)據報未來3年於韓國斥資11億美元(約85.8億港元),建設物流中心及拓展業務。



據《韓聯社》引述阿里商業計劃書報道,公司計劃未來3年將在南韓投資11億美元,包括建設物流中心和拓展業務,預期通過一系列投資,期內有望創造3,000個工作職位。

據報,阿里計劃今年斥資2億美元建設物流中心,面積達18萬平方米;另斥資1億美元協助南韓中小型企業向海外銷售產品,3年內支援5萬家中小企對外出口。

