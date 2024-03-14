港股跌120點失守17000點　金礦股逆市揚　藥明藍籌孖寶瀉逾12%

美國股市於周三（13日）走勢個別，其中道指高收37點，反映科技股走勢的納指則低收。亞太區股市方面，日本股市今日（14日）早段仍未止跌，曾跌逾200點，韓股則上揚並企於2700點樓上。商品市場方面，紐約期油價格輕微上揚，紐約期金價格則跌0.1%。



【16:33】

港股低收，全日跌120點，收市報16961點，國指25點，報5906點，科指跌52點，報5603點，成交額為1,131億元。

內房股逆市上揚，龍湖（0960）升2.1%，潤地（1109）升3.3%，萬科（2202）升1.3%，中海外（0688）升0.2%，碧桂園（2007）及融創（1918）均無升跌。

物管股則走勢個別，碧桂園服務（6098）跌1.2%，華潤萬象（1209）升2.7%，中海物業（2669）升1.9%，恒大物業（6666）跌3.2%。

金礦股上揚，紫金（2899）升3.5%，招金（1818）升1.2%，山東黃金（1787）升1.5%，中國黃金（2099）升6.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）跌1.5%，小米（1810）跌1.1%，京東（9618）逆市升0.1%。

藥明系下挫成為大市低收月元凶之一，藥明康德（2359）跌12.1%，藥明生物（2269）跌13.1%，藥明合聯（2268）瀉18%，藥明巨諾（2126）逆市升4.4%。

金融股方面，友邦（1299）挫4%，港交所（0388）跌1%，滙豐（0005）跌0.4%。

【15:13】

內地股市低收，上證收市報3038點，跌5點，深成收市報9555點，跌49點，滬深300指數收市報3562點，跌10點，創業板指數收市報1883點，跌12點。

港股方面，恒指最新報16941點，跌140點。

【14:09】

藥明康德（2359）及藥明生物（2269）分別跌12.5%及12.1%，新奧能源（2688）跌4.4%。

國泰（0293）跌3.3%。

【13:16】

港股維持數十點跌幅，最新報16692點，跌89點，國指跌9點，報5923點，科指跌43點，報3612點。

信義光能（0968）跌5.5%，友邦（1299）跌4.5%。

【12:33】

港股今早偏軟，失守17000點。恒指中午收市報16984點，跌97點，國指跌12點，報5920點，科指跌43點，報3612點，成交額為634億元。

藥明系表現疲弱，藥明康德（2359）挫9.4%，藥明生物（2269）跌8.2%，藥明合聯（2268）跌9.8%，藥明巨諾（2126）升2%。

科技股方面，阿里（9988）﹑美團（3690）及騰訊（0700）均跌0.6%，小米（1810）跌1.2%，京東（9618）升0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.5%，蔚來（9866）跌4.6%，小鵬（9868）跌5.2%，零跑（9863）跌0.6%，比亞迪（1211）升2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）挫4.5%，港交所（0388）跌1.3%。

【10:37】

港股轉跌，恒指最新報17021點，跌60點，國指升7點，報5924點，科指跌41點，報3615點。

藥明系向下，藥明康德（2359）跌7.7%，藥明生物（2269）跌6.9%，信義光能（0968）跌5.1%，新奧能源（2688）跌3.9%。

【10:14】

港股於窄幅上落，最新報17100點，升18點，國指升18點，報5950點，科指跌20點，報3636點。

紫金（2899）升5.8%，中國黃金（2099）飆11.8%，招金（1818）升1.7%。

內房股再上揚，龍湖（0960）升4.3%，潤地（1109）升3.5%。

油股方面，中海油（0883）升2.3%。

【09:25】

恒指最新報17120點，高開38點，國指最新報5940點，高開8點，科指最新報3668點，高開12點。

汽車股今早表現偏軟，理想汽車（2015）平開，蔚來（9866）低開2.5%，小鵬（9868）低開2.2%，零跑（9863）高開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）高開0.2%，小米（1810）低開0.1%。

消費股方面，潤啤（0291）低開0.1%，海底撈（6862）低開0.7%，安踏（2020）高開0.8%。

國泰（0293）今早，最新報9.1元，低開0.9%，母公司太古（0019）平開，報66.5元。太古地產（1972）高開0.5%。

金融股方面，友邦（1299）去年新業務價值增長33%，今早高開0.2%，滙豐（0005）低開0.2%，港交所（0388）高開1.4%。