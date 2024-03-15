港股跌幅擴大至逾300點　藥明生物及藥明康德均瀉逾5成｜持續更新

美國公布2月份生產物價指數（PPI）升幅高於預期，市場人士憂慮當地通脹更頑固，或促使聯儲局在今年上半年減息機會下降。受到有關消息影響，美股三大指數於周四（14日）悉數低收，其中道指跌137點或0.35%。亞太區股市方面，日本央行有機會在下周初的議息會議，宣布結束負利率，日股今日（15日）早段跌逾百點，韓股股市則跌1%。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格跌0.25%，紐約期金跌0.05%。匯市方面，受到債息上揚帶動，美元兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣均上揚。



【11:26】

港股跌幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報16631點，跌330點，國指跌133點，報5773點，科指跌99點，報3504點。

藥明生物（2269）跌6.8%，藥明康德（2359）跌5.2%。

李寧（2331）跌4.9%。

【10:11】

港股跌幅擴大至288點，最新報16673點，國指跌116點，報5790點，科指跌93點，最新報3510點。

龍湖（0960）跌3.8%，李寧（2331）跌3.3%，藥明生物（2269）跌3%。

【09:25】

恒指最新報16758點，低開203點，國指最新報5828點，低開77點，科指最新報3534點，低開69點。

科技股方面，阿里（9988）低開2.8%，騰訊（0700）低開2.1%，美團（3690）低開2.2%，小米（1810）低開1.2%，京東（9618）低開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開3.4%，比亞迪（1211）低開1.2%，蔚來（9866）低開4%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.6%，潤地（1109）低開2.4%，中海外（0688）低開0.9%。

金融股方面，友邦（1299）低開1.1%，滙豐（0005）低開0.7%，港交所（0388）低開1.7%。