港股低開30點　阿里及騰訊偏軟　滙豐高開1.4%｜持續更新

美國股市於周五（15日）表現疲弱，三大指數均低收，其中反映科技股走勢的納指更跌近1%，跑輸道指及標普500指數。亞太區股市方面，日股今日（18日）早段升逾700點，韓國股市亦上揚。美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，紐約期金價格回落，而紐約期油價格上揚。



【09:25】

恒指最新報16690點，低開30點，國指最新報5803點，低開17點，科指最新報3535點，低開14點。

藥明系今早輕微高開，藥明生物（2269）高開1.2%，藥明康德（2359）高開0.5%，藥明合聯（2268）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.9%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開1.1%，零跑（9863）高開0.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開1%，騰訊（0700）低開0.6%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%，遭到摩根大通削目標價的蒙牛（2319）低開1.2%，李寧（2331）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%，友邦（1299）低開1%，港交所（0388）高開不足0.1%。