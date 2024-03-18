內地2月份失業率5.3%　按月升0.1個百分點　國統局指受農曆年影響

國家統計局數據顯示，1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值爲5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率爲5.3%，比上月上升0.1個百分點，比上年同月下降0.3個百分點。



國統局指出，今年首2個月本地戶籍勞動力調查失業率爲5.5%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.8%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.1%。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.0小時。

國家統計局新聞發言人劉愛華今日（18日）在新聞發佈會上表示，就業形勢總體穩定。城鎮調查失業率保持平穩，1月份城鎮調查失業率是5.2%，2月份是5.3%，按月有所上升，這主要是受春節因素影響，符合季節性變化規律。與上年同期相比，1月份和2月份城鎮調查失業率都下降0.3個百分點。

劉愛華又指出下階段，促進就業穩定的有利因素不斷累積。一方面，就業容量持續拓展。隨着經濟運行尤其是服務業進一步恢復，新舊動能加快轉換，數字經濟、綠色經濟、銀髮經濟這些領域新的就業增長點不斷出現，爲穩就業提供堅實支撐。另一方面，政策支持力度也在不斷加大。各地區、各部門更加突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度，加強對就業容量大的行業企業支持。同時，強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。這些政策都爲穩定和擴大就業創造了有利條件。當然我們也要看到，當前就業總量壓力和結構性矛盾仍比較突出，保持就業形勢穩定仍然需要各方面持續發力。

內地2月份失業率因農曆新年因素，按月升0.1個百分點。（資料圖片）

青年人失業率往後公布

談及青年人失業率數據發佈的相關問題時，劉愛華表示，關於分年齡組失業率發佈的方式已在今年1月新聞發佈會上進行了通報，現在每月通過國家統計局數據發佈庫發佈不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至50歲的勞動力失業率，具體的更新時間與其他指標是一致的，是在每個月新聞發佈會後2至3天之內。