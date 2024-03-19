港股低開109點失20天線　車股向下理想及蔚來挫逾半成｜持續更新

美股三大指數於周一（18日）反彈，其中反映科技股走勢的納指升130點或0.82%，道指及標普指數分別升0.2%及0.63%。亞太區股市方面，日本央行會於今日（19日）公布議息會議結果，在議息會結果公布前夕，日股回落約200點，韓股則跌1%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及美元等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，紐約期油及期金價格均輕微上揚。



【09:25】

恒指最新報16628點，失守20天平均線（16631點），低開109點，國指最新報5807點，低開40點，科指最新報3554點，低開40點。

科技股今早走勢個別，小米（1810）會在今日公布2023年全年業績，最新報14.92元，低開0.1%。騰訊（0700）低開0.3%，阿里（9988）低開1%，美團（3690）低開0.6%，京東（9618）高開0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開6.1%，蔚來（9866）低開5.3%，小鵬（9868）低開3.8%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%，潤啤（0291）高開0.8%，李寧（2331）低開1.7%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開1.7%。