滬深股市低收　港股最新跌191點｜持續更新

美股三大指數於周一（18日）反彈，其中反映科技股走勢的納指升130點或0.82%，道指及標普指數分別升0.2%及0.63%。亞太區股市方面，日本央行會於今日（19日）公布議息會議結果，在議息會結果公布前夕，日股回落約200點，韓股則跌1%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及美元等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，紐約期油及期金價格均輕微上揚。



【15:09】

內地股市低收，上證收市報3062點，跌22點，深成收市報9696點，跌56點，滬深300指數收市報3577點，跌25點，創業板指數收市報1906點，跌19點。

港股方面，最新報16546點，跌191點。

【14:21】

日本央行公布議息結果後，日圓轉弱。美元兌日圓最新報150.31，升0.78%，每百日圓兌港元最新報5.203。

日股方面，日股重上4萬點，升263點。

【13:48】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報16565點，跌171點，國指跌51點，報5796點，科指跌54點，報3539點。

東方海外（0316）跌4.5%，周大福（1929）跌2.9%，潤地（1109）跌2.8%。

【12:33】

港股表現疲弱，更一度失守16500點，半日跌186點，報16550點，國指跌60點，報5787點，科指跌63點，報3530點，成交額為497億元。

汽車股今日表現疲弱，理想汽車（2015）瀉9.3%， 蔚來（9866）跌6.3%，小鵬（9868）跌4.1%。

藥明系續下跌，藥明康德（2359）跌6.7%，藥明生物（2269）跌4.9%，藥明合聯（2268）則逆升1.9%。

內房股方面，中海外（0688）跌3.3%，潤地（1109）跌2%，碧桂園（2007）無升跌，龍湖（0960）逆市升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，港交所（0388）跌1.7%。

【09:53】

恒指跌幅擴大，曾失守16500點，最新報16560點，跌176點，國指跌61點，報5786點，科指跌58點，報3535點。

藥明系續受壓，藥明康德（2359）跌7.1%，藥明生物（2269）跌5.3%。

理想汽車（2015）跌幅擴大至7.3%，最新報128.8元。

【09:25】

恒指最新報16628點，失守20天平均線（16631點），低開109點，國指最新報5807點，低開40點，科指最新報3554點，低開40點。

科技股今早走勢個別，小米（1810）會在今日公布2023年全年業績，最新報14.92元，低開0.1%。騰訊（0700）低開0.3%，阿里（9988）低開1%，美團（3690）低開0.6%，京東（9618）高開0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開6.1%，蔚來（9866）低開5.3%，小鵬（9868）低開3.8%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%，潤啤（0291）高開0.8%，李寧（2331）低開1.7%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開1.7%。