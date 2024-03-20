內地股市高收　深成重上9700點　港股最新升54點｜持續更新

美國聯儲局從周二（19日）起舉行為期2日的議息會議，等待當局公布議息結果前夕，美股三大指數均高收，其中道指升320點或0.8%，標普指數及納指分別升0.56%及0.39%。亞太區股市方面，今日為日本假期，當地股市休市，韓股及澳洲股市則上揚，其中升逾1%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚，兌日圓已企穩151，每百日圓兌港元最新報5.174。商品市場方面，紐約期油價格回落，期金價格則變化不大。



【15:07】

內地股市高收，上證收市報3079點，升16點，國指升20點，報9717點，滬深300指數收市報3585點，升7點，創業板指數收市報1909點，升2點。

港股方面，恒指最新報16583點，升54點。

【13:58】

港股最新報16565點，升36點，國指升31點，報5811點，科指升24點，報3552點。

理想汽車（2015）升4.2%，李寧（2331）升4.7%，中油海（0883）升2.3%，報18.12元。

【12:18】

港股今早走勢反覆，曾失守16500點，半日成交額不足500億元。

恒指收市報16559點，升30點，國指升24點，報5804點，科指升14點，報3542點，成交額為483億元。

李寧（2331）今早已公布2023年全年業績，最新報21.6元，升6.4%，安踏（2020）升2.9%，特步（1368）升4.2%。海底撈（6862）跌0.3%，潤啤（0291）跌1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升4.1%，蔚來（9866）跌5.2%，小鵬（9868）升3.2%，零跑（9863）跌1.2%，比亞迪（1211）升0.6%。

科技股方面，小米（1810）曾高見15.36元，其後回落，中午收市報14.44元，跌2.8%，騰訊（0700）升0.9%，阿里（9988）跌不足0.1%，美團（3609）跌0.6%，京東（9618）升0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.9%，潤地（1109）跌0.8%，中海外（0688）升1%。

金融股方面，友邦（1299）曾見1年新低，中午收市報56.5元，跌1.6%，港交所（0388）升1.3%。

【10:31】

港股走勢未見有明確方向，恒指最新報16534點，升4點，國指升11點，報5791點，科指升5點，報3534點。

潤電（0836）跌3%，紫金（2899）跌2.3%。

李寧（2331）業績公布後飆6.9%，聯通（0762）升2.3%。

【09:25】

恒指最新報16559點，高開29點，國指最新報5794點，高開13點，科指最新報3539點，高開10點。

小米（1810）周二已公布全年業績，高開2.2%，至於今日收市後公布業績的騰訊（0700）高開0.1%，美團（3690）平開，阿里（9988）高開0.3%，京東（9618）高開0.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）於周二宣布終止與贊成由淘寶中國提名阿里候選人，出任公司董事協議，今早低開0.8%。蔚來（9866）低開5.2%，理想汽車（2015）高開0.9%，零跑（9863）平開，比亞迪（1211）高開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.2%，潤地（1109）高開1.4%，中海外（0688）高開0.2%。

藥明系方面，藥明生物（2269）高開0.6%，藥明康德（2359）高開0.3%，藥明合聯（2268）平開。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）高開0.5%，友邦（1299）低開0.6%。