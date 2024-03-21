港股全日升320點　內房股上揚　滙豐升逾2%重上60元

聯儲局公布議息結果，一於市場人士預期當局按兵不動，最新點陣圖亦預測年內會減息3次。受到當局的鴿派言論刺激，美股三大指數均高收，當中道指及標普指數均創新高，道指升401點。亞太區股市方面，日股早段升逾600點或1.5%，韓股升1.4%。商品市場方面，紐約期油價格跌2.1%，紐約期金價格升1.7%。匯市方面，美元兌日圓等多種貨幣下跌，其中兌日圓失守151。



【16:34】

港股受到聯儲局決定按兵不動刺激，曾勁升逾400點，挑戰17000點。當中內房股表現理想。

恒指收市報16863點，升320點，國指升101點，報5905點，科指升31點，報3582點，成交額為1,180億元。

內房股表現理想，龍湖（0960）升5.6%，中海外（0688）升4.5%，潤地（1109）升3.7%，碧桂園（2007）升1.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.4%，華潤萬象（1209）升2.8%，恒大物業（6666）跌1.6%。

科技股方面，騰訊（0700）曾直迫300元，收市報291.2元，升0.8%，小米（1810）升1.8%，美團（3690）升3.9%，阿里（9988）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.2%，收市報60.9元，友邦（1299）升1.9%，港交所（0388）升0.7%。

【15:12】

內地股市低收，上證收市報3077點，跌2點，深成收市報9682點，跌34點，滬深300指數收市報3581點，跌4點，創業板指數收市報1897點，跌12點。

港股方面，恒指收市報16871點，升328點。

【13:32】

港股升幅略擴大至逾300點，最新報16856點，升313點，國指升98點，報5902點，科指升34點，報3585點。

海底撈（6862）升5.3%。至於將於今日（21日）收市後公布業績的恒地（0012）升4.5%，長實（1113）升2.1%，長和（0001）升1.4%。

【12:30】

美國聯儲局今晨宣布維持現行利率，同時最新公布的點陣圖維持年內減息3次的預測。受到當局鷹派言論刺激，亞太區股市今早普遍上揚，其中港股曾升逾400點，高見16973點，半日升289點，報16832點。國指升90點，報5894點，科指升29點，報3581點，成交額為679.2億元。

內房股今者早上揚，龍湖（0960）升6%，中海外（0688）升5.3%，潤地（1109）升3.9%，碧桂園（2007）升1.9%，融創（1918）升1.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.7%，蔚來（9866）跌1.6%，小鵬（9868）遭阿里（9988）減持，股價半日瀉6.8%，零跑（9863）升0.8%。

科技股方面，阿里升1.8%，小米（1810）升2.1%，將於明日公布業績的美團（3690）升4%，京東（9618）升2.1%，已於周三公布業績的騰訊（0700）升1%。

消費股方面，海底撈（6862）升5.5%，潤啤（0291）升3%，李寧（2331）升1.9%，蒙牛（2319）升3.5%。

金融股方面，港交所（0388）升1.1%，滙豐（0005）升1.8%，友邦（1299）升2.1%。

【10:40】

港股升幅曾擴大至逾400點，迫近17000點。恒指最新報16915點，升372點，國指升216點，報5930點，科指升60點，報3612點。

龍湖（0960）飆8.7%，中海外（0688）升7.9%，潤地（1109）升6.6%，碧桂園（2007）升3.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.8%。

【09:58】

港股升幅擴大，恒指最新報16867點，升324點，國指升109點，最新報5913點，科指最新報67點，報3619點。

中升（0881）升6.2%，紫金（2899）升4.7%，龍湖（0960）升4.2%。

【09:28】

恒指最新報16762點，高開219點，國指最新報5872點，高開68點，科指最新3609點，高開58點。

科技股方面，騰訊（0700）最新報295.2元，高開2.2%，小米（1810）高開1.7%，阿里（9988）高開1.8%，美團（3690）高開1.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）遭到阿里減持，最新報37.9元，低開6.5%，蔚來（9868）低開0.6%，理想汽車（2015）高開1.7%，零跑（9863）高開0.2%。

消費股方面，李寧（2331）高開1.6%，海底撈（6862）高開1.1%，潤啤（0291）高開1.8%。

金融股方面，港交所（0388）高開1.4%，友邦（1299）高開2.5%，滙豐（0005）高開0.9%，最新報60.15元。