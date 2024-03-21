港股曾迫近萬七點關　內房股發力　龍湖飆逾8%｜持續更新

聯儲局公布議息結果，一於市場人士預期當局按兵不動，最新點陣圖亦預測年內會減息3次。受到當局的鴿派言論刺激，美股三大指數均高收，當中道指及標普指數均創新高，道指升401點。亞太區股市方面，日股早段升逾600點或1.5%，韓股升1.4%。商品市場方面，紐約期油價格跌2.1%，紐約期金價格升1.7%。匯市方面，美元兌日圓等多種貨幣下跌，其中兌日圓失守151。



【10:40】

港股升幅曾擴大至逾400點，迫近17000點。恒指最新報16915點，升372點，國指升216點，報5930點，科指升60點，報3612點。

龍湖（0960）飆8.7%，中海外（0688）升7.9%，潤地（1109）升6.6%，碧桂園（2007）升3.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.8%。

【09:58】

港股升幅擴大，恒指最新報16867點，升324點，國指升109點，最新報5913點，科指最新報67點，報3619點。

中升（0881）升6.2%，紫金（2899）升4.7%，龍湖（0960）升4.2%。

【09:28】

恒指最新報16762點，高開219點，國指最新報5872點，高開68點，科指最新3609點，高開58點。

科技股方面，騰訊（0700）最新報295.2元，高開2.2%，小米（1810）高開1.7%，阿里（9988）高開1.8%，美團（3690）高開1.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）遭到阿里減持，最新報37.9元，低開6.5%，蔚來（9868）低開0.6%，理想汽車（2015）高開1.7%，零跑（9863）高開0.2%。

消費股方面，李寧（2331）高開1.6%，海底撈（6862）高開1.1%，潤啤（0291）高開1.8%。

金融股方面，港交所（0388）高開1.4%，友邦（1299）高開2.5%，滙豐（0005）高開0.9%，最新報60.15元。