恒指跌幅擴至逾400點　東方海外等18隻藍籌股跌超過4%｜持續更新

美國股市於周四（21日）高收，三大指數再次創新高，道指升269點或0.68%，收市報39781點。亞太區股市方面，日股於今日（22日）早段再創新高，並升穿41000點大關，韓股亦輕微上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓匯價於亞洲交易時段偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油回落，紐約期金每盎司企穩2,200美元。



【11:03】

港股跌勢持續擴大，恒指最新報16441點，挫421點，國指跌171點，報5733點，科指跌133點，報3449點，成交額為543億元。

東方海外（0316）等18隻藍籌股瀉逾4%。

【10:40】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報16591點，跌271點，國指跌107點，報5797點，科指跌99點，報3483點。

東方海外（0316）跌17%，長實（1113）跌11.7%，舜宇（2382）跌9.8%，京東健康（6618）及理想汽車（2015）均跌7.5%，平保（2318）跌5.6%，蒙牛（2319）跌5%。

【09:59】

港股跌幅擴大，恒指最新報16591點，跌271點，國指跌107點，報5797點，科指跌99點，報3483點。

東方海外（0316）瀉13.9%，長實（1113）跌10.7%，京東健康（6618）跌7.4%，理想汽車（2015）跌6.7%，舜宇（2382）跌6.2%。

恒基（0012）逆市升2.6%。

【09:28】

恒指最新報16745點，跌117點，國指最新報5847點，低開58點，科指最新報3527點，低開55點。

傳嗶哩嗶哩（9626）遭阿里（9988）減持，前者低7.8%，後者開0.5%，美團（3690）低開0.7%，騰訊（0700）低開1.3%，小米（1810）高開0.1%，京東（9618）低開3.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開7.4%，蔚來（9866）低開0.6%，小鵬（9868）低開3.2%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）開%，潤啤（0291）開%，李寧（2331）開%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，友邦（1299）低開不足0.1%，港交所（0388）低開0.4%。

地產股方面，長實（1113）低開7.2%，恒地（0012）高開3%。

其他藍籌股方面，長和（0001）低開0.5%，平保（2318）低開2.5%。