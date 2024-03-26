騰訊曾收復300元　領港股升幅擴至逾200點　上證高收｜持續更新

美國股市連跌兩日，道指於周一（25日）跌162點或0.41%，標普指數及納指則分別跌0.31%及0.27%。亞太區股市方面，日本股市於今日（26日）早段升約40點，韓股則升逾1%。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均輕微回落。商品市場方面，紐約期油價格升0.18%，紐約期金價格則跌0.08%。



【15:03】

港股升幅擴大，恒指最新報16691點，升217點，國指升98點，報5853點，科指升50點，報3487點。

騰訊（0700）曾收復300元大關，高見300.6元，最新後299.8元，升3.9%。安踏（2020）業績公布後股價抽升，最新報84.85元，升4.8%。

內地股市方面，上證收市報3031點，升5點。

【14:15】

日本小林製藥回收3款含紅麴的保健品，觸發公司股價於周一（25日）大瀉16.5%，今日股價回穩，收市報5,069日圓，升0.26%。

至於日本股市收市報40398點，跌16點。

【13:50】

港股再次轉勢，恒指最新報16545點，升71點，國指升41點，報5796點，科指升15點，報3452點。

招行（3968）升4.8%，百度（9888）升4%，創科（0669）升3.1%。

【12:30】

港股今日走勢反覆，半日跌12點，中午收市報16461點，國指升9點，報5764點，科指跌3點，報3433點。

友邦（1299）股價延續上日弱勢，中午收市報53.5元，跌2.4%。其他金融股方面，保誠（2378）升0.7%，港交所（0388）升不足0.1%，滙豐（0005）升0.7%。

汽車股方面，理想（2015）升1.6%，蔚來（9866）升2.1%，小鵬（9868）升0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.1%，李寧（2331）跌1.2%，青島啤（0168）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）跌1%，小米（1810）升0.8%。

【10:07】

港股升幅收窄，恒指最新報16491點，升17點，國指升16點，報5770點，科指跌1點，報3435點。

招行（3968）最新報31.2元，升4%，百度（9888）升3.3％，理想汽車（2015）及龍湖（0960）均升3.2%。

【09:25】

恒指最新報16548點，高開74點，國指最新報5811點，高開57點，科指最新報3468點，高開31點。

資源股今早走勢個別，中國宏橋（1378）高開1.4%，洛陽鉬業（3993）高開0.3%，中國鋁業（2600）低開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.3%， 蔚來（9866）高開0.3%，小鵬（9868）高開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）失守70元，最新報69.5元，低開1.1%，美團（3690）高開2.5%，騰訊（0700）低開0.9%，小米（1810）高開2.4%。

內房股方面，潤地（1109）低開0.6%，龍湖（0960）高開1.7%，中海外（0688）高開2%。

金融股方面，友邦（1299）低開4.7%，最新報52.2元，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）低開0.7%。