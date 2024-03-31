每呎發展成本真的兩萬八？　長實Blue Coast「撈底價」似套現為上

過去一週，恒生指數(16,541點）偏向穩定，其中一個原因是匯控（0005）、中移動（0941）、騰訊（0700）、京東（9618）等重磅股發揮了穩定作用。只不過，市場的氣氛偏向不安。除了像蒙牛（2319）等二線藍籌股在業績公佈後出現大幅波動，一些具地方政府背景的紅籌股亦因為忽然大削末期息而引發恐慌式拋售。

持有東江水食水公用業務的粵海投資（0270）將23財年末期息由0.4263港元削至0.1233港元，令股價在過去一週（3月22日至28日期間）由4.69大跌至3.35 (累跌28.6%)。儘管不會很大聲講，市場內有不少人早前可能已預期10至20%的末期息下調幅度，只不過大多數人應該想不到真正的末期息削減幅度是如此大。內房業務情況惡化、集團在過去幾年大幅舉債，是值得關注的因素。至於具備北京市政府背景的北京控股（0392），上週亦因為削減末期息而令股價由30.40港元跌至22.7港元（累跌25.4%)。北京控股將末期息由1.10港元削至0.67港元，亦令投資感到驚嚇。在23財年上半年，中期息由0.50港元增加至0.67港元。

Blue Coast的每呎總成本為兩萬八與否，長實似乎是套現為上

兩週之前，長實（1113）在公佈23財年業績後，股價在3月22日大跌10.8%（由36.8港元跌至32.85港元）。當時筆者的想法是市場對於末期息下跌（跟隨核心盈利下降）以及本地樓市前景等因素不是太正面。

觀察多一個星期，似乎市場的主要關注點是本地樓市展望。上週長實就港島南發展項目Blue Coast公佈了「撈底價」，平均每呎售價為22,000港元左右。長實執行董事趙國雄更加指出「蝕少當賺」。

據長實早前的說法，Blue Coast項目總發展成本（包括建築成本）約為每呎28,000港元。Blue Coast項目涉及每呎土地成本8,614港元。 但長實須向港鐵公司（0066）提供額外25%利潤分紅，並同時需要為港鐵公司興建商場部分，因此實際總發展成本無疑是偏高。

不排除實際成本水平可能約為每呎20,000港元至24,000港元左右。即使如此，長實以「偏低的Profit Margin」或者是「承受一些虧損」去大量推售樓盤項目，應該是合理的推算。

這種「蝕少當賺」的做法，至少有一些好處。其中一個應該是可以借助港府取消額外印花稅相關的中短期樂觀情緒，以有限的虧損（或者是少賺一些）出售存貨套現。

即使今年年初有不少人認定2024年美國將會大幅減息（當時有人估計全年減息1.25%至1.75%不等），但是似乎今年可能僅減息0.75厘。再者，尤其是自從今年2月份起，不少本地銀行的作風是偏向「收水」，在批出按揭貸款方面傾向保守、亦調升私人貸款的利率水平。

去槓桿大趨勢，低債企業享有「話語權」

所以，即使是今日，手持充足現金同時債務水平偏低的一群才享有「話語權」。「Net Debt / Equity」比率僅為3%的長實，應屬於這一群。

順帶一提， 至於其他發展商在同一地皮（港島南岸 / The Southside）在2021 年至2022 年的售價水平約為每呎30,000 港元。相關項目包括第1期「晉環 」以及第2期「揚海」。

事實上，自 2021 年以來，香港住宅樓平均價格已下跌 20% 至 30%，這意味著是次Blue Coast大減價（相對第1期「晉環 」以及第2期「揚海」）亦反映了行業現實。

無論如何，自從2023年減價出售屯門「飛揚2期」以及東九龍「親海駅」之後，長實似乎再一次「Lead住個樓市」去走。

坊間有人報導「揚海」出現不少撻訂個案。大家亦要留意一點，向地產發展商購買一手樓，即使放棄訂金進行撻訂，其實存在將來被發展商「追收差價」的可能性。因此，除非置業者能夠確信買入價是「真正撈底價」，否則最好還是「量力而為」吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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