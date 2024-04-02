內地股市低收　深成失守9600點　港股最新升371點｜持續更新

美國股市於4月份首個交易日偏軟，其中道指更跌240點，收市報39566點。亞太區股市方面，日股今日（2日）早段上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均偏強。商品市場方面，紐約期油及期金價格早段均錄得升幅。



【15:05】

內地股市低收，上證收市報3074點，跌2點，深成指數收市報9586點，跌60點，滬深300指數收市報3580點，跌14點，創業板指數收市報1860點，跌11點。

港股方面，恒指最新報16913點，升371點。

【13:49】

港股維持逾300點升幅，恒指最新報16912點，升371點，國指升140點，報5951點，科指升65點，報3542點。

濠賭股上揚，金沙（1928）升4.8%，銀娛（0027）升4.6%，永利（1128）升5.7%。

【12:24】

港股於復活節假期後表現理想，曾收復17000點，中午收市報16931點，升390點，國指升152點，報5962點，科指升82點，報3559點，成交額890億元。

小米（1810）首款電動車於上周四（28日）面世，市場反應正面，刺激公司股價半日升12%。其他科技股方面，騰訊（0700）升2%，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）重上百元關，中午收市報100.7元，升4%，京東（9618）升0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1.7%，蔚來（9866）跌2.9%，小鵬（9868）跌5.9%，零跑汽車（9863）跌6.3%，比亞迪（1211）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，友邦（1299）升2.1%，港交所（1299）升2.7%。

消費股方面，海底撈（6862）升2.9%，李寧（2331）升3.6%，安踏體育（2020）升5.9%。

內房股方面，龍湖（0960）逆市跌1.1%，中海外（0688）升6%，潤地（1109）升2.2%。

【11:33】

山東墨龍（0568）被剔出港股通名單。上交所發布公告對滬港通下的港股通標的名單將進行調整，即日起將該股剔出名單。

受消息拖累山東墨龍曾低見1.14元，最新報1.16元，瀉35.9%，成交額為288萬元。

港股今早曾收復17000點，高見17007點，最新報16970點，升429點。

華晨（1114）擬派發特別息，刺激股價曾觸及7.38元，最新報7.09元，升31.3%。

【10:42】

港股維持約400點升幅，最新報16958點，升416點，國指升152點，報5962點，科指升81點，報3559點。

金價再創新高帶動金礦股上揚，紫金（2899）升3.5%，招金（1818）升7.7%，靈寶黃金（3330）升12.1%，山東黃金（1787）升9.6%。

【09:59】

港股升幅擴大至逾400點，更一度與17000點只差9點，最新報16956點，升415點，國指升144點，報5955點，國指升71點，報3549點。

小米（1810）升9.8%，攜程（9961）升9.7%，華潤萬象（1209）升8.3%， 中銀（2388）升7.9%，中石油（0857）升6.4%，舜宇（2382）升5.9%，中海外（0688）升5.5%，李寧（2331）升5%。

【09:27】

恒指在復活節假期後復市，高開270點，報16811點，國指高開106點，報5917點，科指高開81點，報3558點。

小米（1810）首款電動車正式亮相﹑反應亦不俗，今早高開15%，報17.18元，騰訊（0700）高開1.7%，阿里（9988）高開2%，京東（9618）高開0.6%，美團（3690）高開3.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開0.3%﹑理想汽車（2015），小鵬（9868）低開5.1%，比亞迪（1211）平開。

金融股方面，友邦（1299）高開2.2%，滙豐（0005）高開0.4%，港交所（0388）高開1%。