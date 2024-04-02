金價再創新高　金礦股獲追捧　靈寶黃金飆12%｜持續更新

美國股市於4月份首個交易日偏軟，其中道指更跌240點，收市報39566點。亞太區股市方面，日股今日（2日）早段上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均偏強。商品市場方面，紐約期油及期金價格早段均錄得升幅。



【10:42】

港股維持約400點升幅，最新報16958點，升416點，國指升152點，報5962點，科指升81點，報3559點。

金價再創新高帶動金礦股上揚，紫金（2899）升3.5%，招金（1818）升7.7%，靈寶黃金（3330）升12.1%，山東黃金（1787）升9.6%。

【09:59】

港股升幅擴大至逾400點，更一度與17000點只差9點，最新報16956點，升415點，國指升144點，報5955點，國指升71點，報3549點。

小米（1810）升9.8%，攜程（9961）升9.7%，華潤萬象（1209）升8.3%， 中銀（2388）升7.9%，中石油（0857）升6.4%，舜宇（2382）升5.9%，中海外（0688）升5.5%，李寧（2331）升5%。

【09:27】

恒指在復活節假期後復市，高開270點，報16811點，國指高開106點，報5917點，科指高開81點，報3558點。

小米（1810）首款電動車正式亮相﹑反應亦不俗，今早高開15%，報17.18元，騰訊（0700）高開1.7%，阿里（9988）高開2%，京東（9618）高開0.6%，美團（3690）高開3.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開0.3%﹑理想汽車（2015），小鵬（9868）低開5.1%，比亞迪（1211）平開。

金融股方面，友邦（1299）高開2.2%，滙豐（0005）高開0.4%，港交所（0388）高開1%。