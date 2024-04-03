恒指跌近200點　中信瀉逾6%　信義玻璃升近半成｜持續更新

【13:50】恒指跌172點

港股午後維持跌勢，恒指跌172點或1.02%，報16758點；國指跌64點或1.08%，報5896點；科指跌64點或1.81%，報3478點。632億元。

中信﹙0267﹚挫6.41%，阿里健康﹙0241﹚挫4.23%，京東健康﹙6618﹚挫4.14%。

另一邊廂，信義玻璃﹙0868﹚及中國宏橋﹙1378﹚升近半成。

【12:16】恒指半日挫逾百點

港股半日挫逾百點。恒指收報16806點，挫124點或0.74%；國指報5914點，跌46點或0.78%；科指報3499點，跌43點或1.22%。大市成交額525億元。

中信挫5%，收報7.4元，差絕藍籌股。另外，理想、京東健康、小米齊瀉逾3%。

另邊廂，信義玻璃﹙0868﹚逆市升近半成，冠藍籌股。

【10:46】恒指現挫167點

港股跌勢加深，恒指現挫167點或0.99%，報16764點。另外，國指及科指分別挫0.98%及1.54%。大市成交額391億元。

中信股份﹙0267﹚及小米分別挫3.967%及3.93%，為表現最差藍籌股。另外，海底撈﹙6862﹚、聯想﹙0992﹚及京東健康﹙6618﹚濟瀉逾3%。

中國宏橋大升4%，為表現最佳藍籌股。

【09:51】港股早段跌勢略為加大

港股早段跌勢略為加大，恒指現挫77點或0.46%，報16854點；國指跌26點或0.44%，報5934點；科指跌39點或1.1%，報3504點。大市成交額189億元。

中信﹙0267﹚挫3.46%，為表現最差藍籌。另外，小米﹙1810﹚及理想﹙2015﹚亦分別挫2.45%及2.5%，跑輸大市。

另邊廂，資源股受追捧，中國宏橋﹙1378﹚升2.34%。紫金升1.48%、中石油﹙0857﹚升1.26%、中海油升1%。

【09:28】恒指低開4點

港股開市大致持平，恒指低開4點或0.03%，報16926點；國指則升4點或0.07%，報5965；科指升不足1點或0.02%，報3543點。大市成交額38億元。

昨日大升近一成的小米﹙1810﹚，今早高開0.12%，報16.3元。

現貨金價破頂，金礦股造好，招金﹙1818﹚升1.42%、紫金﹙2899﹚升0.74%、靈寶黃金﹙3330﹚升4.68%。