港股跌幅擴至近200點　藥明藍籌孖寶皆跌逾6%｜持續更新

美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里預料，聯儲局或於今年內不會減息，其言論即時打擊投資者信心，觸發美股三大指數於周四（4日）均跌逾1%。亞太區股市今日（5日）亦隨美股向下，其中日本股市於早段挫逾800點或2%，韓國股市亦向下。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金險守2,300美元。



【10:44】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報16530點，跌194點。

藥明系再次受壓，藥明生物（2269）跌6.4%，藥明康德（2359）瀉6.9%。

碧桂園服務（6098）跌5.7%。

內需及消費股方面，中升（0881）跌5.2%，蒙牛（2319）跌4.9%，海底撈（6862）跌3.4%，萬洲（0288）跌3.2%。

【09:53】

日本股市跌幅擴大，跌逾千點，最新報38807點，跌1010點。

港股則由升轉跌，最新報16581點，跌143點。

【09:28】

恒指高開62點，報16787點，國指高開10點，報5885點，科指高開3點，報3464點。

騰訊（0700）高開0.4%，報309.6元，小米（0700）同樣高開0.4%，報15.62元。

車股方面，理想汽車（2015）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2.4%，創逾1年新高，報62.85元，友邦（1299）則高開1.1%。