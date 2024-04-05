余仁生獲日本財團收購　估值近47億　創辧人來自佛山歷經五代經營

老牌中藥連鎖集團余仁生股權易手。日本三井物產（Mitsui & Co）宣布，聯同樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.）收購余仁生國際，是次收購對余仁生國際的總估值為8億新加坡元﹙約46.51億港元﹚。

今次收購行動，本身已間接持有少量余仁生國際權益的日本三井物產夥樂敦製藥透過成立特別目的公司，向Righteous Crane購入余仁生國際86%股權。其後，特別目的公司將會收購餘下的14%余仁生股權。值得一提，余氏家族將買入有關特別目的公司部份股權，最終日本三井物產、樂敦製藥及余氏家族將分別持有30%、60%及10%股權。

三井物產預計，收購交易今年6月底完成。

余仁生獲日本財團收購，估值近47億。（綠楊坊）

家業曾「分裂」 終由後人統一

資料顯示，余仁生由出身於廣東佛山的余廣培於1879年創辦，至今已歷經五代經營，創辦至今145周年。目前，余仁生在星馬及香港等地共經營170家門店及30家診所，銷售網絡覆蓋29個國家，品牌十分「入屋」

余廣培1879年創辦在馬來西亞霹靂洲創立一家藥店取名「余仁生」，「余」字，除是姓氏外，文言文中解作「我」，而「仁生」寓意「仁澤眾生」，起初為吸鴉片的中國礦工提供醫治和藥物。後來，由獨生子余東旋在20世紀初將業務拓展到新加坡與香港，把家業發揚光大。

余東旋同時是一名非常成功的橡膠和錫礦商人，業務遍及星馬，躋身當時世界十大華人富商行列。余東旋有十多個太太，共二十多名子女。他身故後，家產平均分給13個兒子，惟後來家族成員因企業發展理念不同，一度分裂成「余仁生國際」和「余仁生香港」兩部分。直到1997年，總部在新加坡的余仁生國際成功收購了余仁生香港，實現星、港、馬家族生意「大一統」，其時舵手已去到第四代，為香港出生、新加坡長大的余義明。

余仁生國際於2000年在新加坡交易所主機板上市，至2016年退市。

淺水灣御苑之前是余仁生家族擁有、名為余堡的大宅。﹙資料圖片﹚

家族曾在港興建三座別墅

談起余東旋，他跟香港甚有緣，曾在香港所興建的三座別墅共同名稱，合稱「余氏三堡」。香港三座別墅中文名稱雖然相同，但英文名稱各異，般含道的余園稱為「Euston」、淺水灣的余園稱為「Eucliffe」，而大埔的余園則稱為「Sirmio」。「余氏三堡」皆已拆除改建，分別成為「豫園」、「御苑」及「雅景花園」。

據報道，余東旋曾解釋，其父親余廣培說一生要大興土木才得以長壽，因而在新加坡、馬來西亞和香港建了至少12棟堡壘式別墅。