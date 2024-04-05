航運業重組聯盟　據報擬改道至東南亞　港轉口業務發展或受影響

《自由亞洲電台》引述丹麥物流數據分析公司Sea Intelligence近日撰寫的文章，指出主要航運公司希望提高準時交貨率，正將托運的貨物從香港轉至其他更新﹑更大的港口，並將香港從轉口港名單剔除。



報道又指出航運公司馬士基（Maersk）及赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在今年1月簽署長期協議，自2025年2月開始合併旗下部份船隊，以挑戰龍頭地中海航運（MSC），全球航運聯盟再次出現重組，反映出未來貨物將改道至東南亞。有美國業內人士指出將會影響本港物流業發展。

引述美國供應管理協會（ISM）行政總裁Tom Derry指出，部份具競爭力的大型深水港口，如印尼﹑新加坡及馬尼拉會成為重大受益者。因為菲律賓擁有大量半導體行業，相關港口可受惠，香港或會承受損失。

他亦指出中美衝突促使華盛頓政府將暫停給予中國優惠待遇。美國政府的科技禁運不單止會影響內地，亦會影響香港作為轉口港的角色。他進一步指出內地佔全球進出口38%份額，屬全球之冠，當中半導體又佔不少份額。過往半導體經由香港轉運至內地，然後再由內地經香港轉運至全球，但取消優惠待遇影響這些貨物的運輸，加上由特朗普政府起對愈來愈多中國進口貨物徵稅，令情況變得更糟。