證監與迪拜金管局合辦圓桌會議　探討在迪拜國金中心分銷香港基金

證監會與杜拜金融服務管理局今日﹙5日﹚合辦高層圓桌會議，探討香港資產管理公司在杜拜國際金融中心分銷基金的機會。

是次圓桌討論由證監會行政總裁梁鳳儀及杜拜金管局總裁莊思滔(Ian Johnston)主持，並有超過15名來自不同香港資產管理公司的高級行政人員出席。會上，莊思滔講述有關在杜拜國際金融中心銷售在香港註冊成立的基金的監管規定，並介紹杜拜國際金融中心為香港資產管理公司帶來的機遇，包括透過阿拉伯聯合酋長國的基金通行制度接觸來自整個阿聯酋市場的投資者。

梁鳳儀表示，證監會致力為本港資產管理業開拓更深更廣的投資市場，期望能夠在資產管理方面進一步加強香港與杜拜國際金融中心之間的連繫。深信一眾香港資產管理公司代表都在今天的活動中獲益良多，而是次活動僅為兩地合作的開端。

莊思滔稱，隨着中國與中東的經濟走廊逐步擴展，杜拜國際金融中心與香港的合作機會增多，尤其是在資產管理方面。作為監管機構，致力為兩地的頂尖國際金融中心建立有意義的合作關係，認為這對雙方持續共同地取得成功，至關重要。

杜拜金管局與證監會計劃於下月在杜拜為資產管理業界人士合辦另一場圓桌會議。