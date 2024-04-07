京城之旅　反思服務精神｜知薇

近期有機會去北京數日，見證京城的快速發展繁榮和城市環境潔淨令人喜悅，與此同時也發現一些有趣的城市特色和現象。剛入住著名五星酒店，就發現不可用香港和海外的標準來期待。

比如酒店員工不會及時跟進行李入房的事宜，結果明明午餐時已check in，外遊時，幾大件行李卻在大堂待了一個下午；比如酒店早餐的服務員很lost，問她酸奶勺在哪裡，她會很自信的說在酸奶邊（其實沒有），進一步問酸奶在哪裏，她就支吾不清了；比如在不少上檔次的餐廳（有些有米芝蓮星），問衣著筆挺的上菜服務員，剛上的是什麽菜，他們很多時候不是一臉迷茫要去查看，就是隨便說個菜名，結果最後發現是錯的。

這些都不是大是大非，但知薇發現最有趣的是，你覺不可以明示暗示他們有錯，一旦不小心泄露了這個意思，他們會立刻黑臉，連最基本的服務有不屑提供了。

知薇一直很欣賞北京人的豪爽直率，他們喜怒都寫在臉上，有一說一，雖然性格直了些、沖了些，但好在真誠實在，無需你猜測甚至提防。

但這種直，直接的照搬到旅遊業和服務業，就怕會有問題了。或許，因為這個城市擁有悠久歷史文化和豐富的建築名勝，況且14億人裏不少有「一生一定要去一次北京」的執念，就算只服務內需，也遠遠足夠了，不愁沒人不斷湧去遊玩。不過，遊客都有自己的要求、感受和比較，永遠可以用腳投票。去一次或許是執念和興趣，若失望於服務水準，恐怕難有第二次。

聯想到職場，有類似的啟示意義。除了不斷提升自身專業能力和解決問題實力，能否繼續向上晉升，要看的就是軟實力的分別了，包括與上下左右融洽相處和順利協作配合的本事等，叫做「不是你覺得，要別人覺得你好」。就算擁有無人可替代的硬實力，誰還沒個頭上的「老板」要向上管理和交代啊，能不能處理好就見分別和真章了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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