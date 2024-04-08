港股再次轉勢午後升20點　啤酒股續受壓｜持續更新

美國上月新增非農業就業職位數目多於預期，美股三大指數於上周五（5日）全面反彈，其中道指升307點或0.8%，標普指數及納指更分別升1.11%及1.24%。亞太區股市方面，日股及韓股於今日（8日）早段皆上揚，其中日股曾重上39500點。商品市場方面，金價及油價於亞洲交易時後均回落。外匯市場方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均上揚。



【13:48】

港股走勢繼續呈現拉鋸，恒指最新報16744點，升20點，國指升14點，報5877點，科指最新報3449點，跌1點。

百威（1876）跌6.2%，潤啤（0291）跌5.6%，信義光能（0968）跌5.3%。

【12:48】

恒指中午收市報16709點，跌14點，國指無升跌，報5864點，科指跌14點，報3436點，成交額約為606億元。

醫藥股今早普遍上揚，藥明生物（2269）升4.9%，藥明康德（2359）升2.7%，中生製藥（1177）升0.7%，翰森製藥（3692）跌2.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.3%，比亞迪（1211）升2.1%，小鵬（9868）跌2.1%，蔚來（9866）跌0.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌2.3%，小米（1810）跌1.4%，京東（9618）跌1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.6%，潤啤（0291）跌4.5%，百威（1876）跌6.6%，李寧（2331）跌1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）跌2.5%，港交所（0388）升0.6%。

【11:15】

港股轉升，恒指最新報16853點，升129點，國指升55點，報5918點，科指升28點，報3479點。

理想汽車（2015）升5.1%，中國宏橋（1378）升4.5%。

藥明生物（2269）升4.8%，藥明康德（2359）升3.6%。

友邦（1299）跌1.2%。

【10:03】

港股跌幅收窄，恒指最新報16703點，跌20點，國指最新報5857點，跌6點，科指跌14點，報3436點。

中國宏橋（1378）逆市升5.1%，紫金（2899）升3.7%。

理想汽車（2015）升3.7%。

周大福（1929）升3.1%。

信義光能（0968）瀉6.7%。

啤酒股向下，百威（1876）跌4.5%，潤啤（0291）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報16650點，低開73點，國指最新報5831點，低開31點，科指最新報點3427，低開23點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開1.5%，美團（3690）低開1.4%，小米（1810）低開1.2%，京東（9618）低開1.9%。

消費股方面，蒙牛（2319）高開0.2%，潤啤（0291）平開，安踏（2020）低開不足0.1%。

信義系方面，信義玻璃（0868）低開0.8%，信義光能（0968）低開3.1%，信義能源（3868）高開0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.3%，比亞迪（1211）低開1%。

內房股方面，世茂（0813）低開5.5%，龍湖（0960）平開，潤地（1109）低開1.2%，中海外（0688）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開1.2%。