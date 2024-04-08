貴金屬股上揚宏橋飆半成　周大福升3.1%　港股跌幅收窄｜持續更新

美國上月新增非農業就業職位數目多於預期，美股三大指數於上周五（5日）全面反彈，其中道指升307點或0.8%，標普指數及納指更分別升1.11%及1.24%。亞太區股市方面，日股及韓股於今日（8日）早段皆上揚，其中日股曾重上39500點。商品市場方面，金價及油價於亞洲交易時後均回落。外匯市場方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均上揚。



【10:03】

港股跌幅收窄，恒指最新報16703點，跌20點，國指最新報5857點，跌6點，科指跌14點，報3436點。

中國宏橋（1378）逆市升5.1%，紫金（2899）升3.7%。

理想汽車（2015）升3.7%。

周大福（1929）升3.1%。

信義光能（0968）瀉6.7%。

啤酒股向下，百威（1876）跌4.5%，潤啤（0291）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報16650點，低開73點，國指最新報5831點，低開31點，科指最新報點3427，低開23點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開1.5%，美團（3690）低開1.4%，小米（1810）低開1.2%，京東（9618）低開1.9%。

消費股方面，蒙牛（2319）高開0.2%，潤啤（0291）平開，安踏（2020）低開不足0.1%。

信義系方面，信義玻璃（0868）低開0.8%，信義光能（0968）低開3.1%，信義能源（3868）高開0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.3%，比亞迪（1211）低開1%。

內房股方面，世茂（0813）低開5.5%，龍湖（0960）平開，潤地（1109）低開1.2%，中海外（0688）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開1.2%。