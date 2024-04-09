港股升幅擴大至173點　網易及百威揚逾3%｜持續更新

美國10年期債息挑戰4.5厘，拖累美國股市於周一（8日）偏軟，其中道指跌11點，納指則升5點。亞太區股市方面，日股今日（9日）早段揚逾200點，韓股升約0.8%。匯市方面，日圓兌美元仍貼近34年低位。商品市場方面，油價及期金於亞洲交易時段分別升0.4%及0.3%。



【09:49】

港股升幅擴大，恒指最新報16906點，升173點，國指升55點，報5924點，科指升25點，報3470點。

網易（9999）升3%，百威亞太（1876）升3.6%，中海外（0688）升3%，紫金礦業（2899）升0.1%。

【09:25】

恒指最新報16819點，高開86點，國指最新報5898點，高開29點，科指最新報3461點，高開16點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開0.6%，小米（1810）高開0.9%，京東（9618）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.9%，百威（1876）高開0.6%，潤啤（0291）高開2.5%，安踏（2020）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.4%，蔚來（9866）低開0.1%，小鵬（9868）高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%，友邦（1299）平開，港交所（0388）高開1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1109）高開1.1%，中海外（0688）高開1.3%。