滬深股市齊高收　港股最新升幅逾百點｜持續更新

美國10年期債息挑戰4.5厘，拖累美國股市於周一（8日）偏軟，其中道指跌11點，納指則升5點。亞太區股市方面，日股今日（9日）早段揚逾200點，韓股升約0.8%。匯市方面，日圓兌美元仍貼近34年低位。商品市場方面，油價及期金於亞洲交易時段分別升0.4%及0.3%。



【15:08】

內地股市高收，上證收市報3048點，升1點，深成收市報9448點，升54點，滬深300指數收市報3533點，跌2點，創業板指數收市報1827點，升20點。

港股方面，恒指收市報16847點，升114點。

【13:34】

恒指維持約百點升幅，最新報16828點，升95點，國指升26點，報5895點，科指升30點，報3474點。

新世界（0017）升3.7%，恒地（0012）升3.5%，小米（1810）升3%。

滙豐（0005）宣布出售阿根廷業務，最新報63.95元，升1.2%。

【12:25】

港股今早於高位徘徊，曾收復17000點，惟再次得而復失。

恒指中午收市報16824點，升91點，國指升23點，報5892點，科指升21點，報3466點，成交額為460億元。

啤酒股今早反彈，百威（1876）升3%，青島啤（0168）升0.7%，潤啤（0291）跌1%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.6%，蒙牛（2319）升1.3%，安踏（2020）升0.5%，李寧（2331）無升跌。

科技股方面，阿里（9988）失守70元，半日跌0.6%，報69.95元，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）升0.3%，小米（1810）升2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）今早再突破逾1年高位，曾高見64.15元，中午收市報63.9元，升1.1%。友邦（1299）升不足0.1%。

【11:02】

金價再次上揚，截至上午10時46分，紐約期金每盎司報2,362.4美元，升0.48%；現貨金每盎司報2,344.71美元，升0.24%。

不過金礦股走勢，今早卻未從金價上揚受惠。中國黃金（2099）跌2.8%，紫金（2899）跌0.2%，山東黃金（1787）跌1.3%。

【10:57】

港股今早曾收復17000點，最新報16856點，升123點，國指升36點，報5905點，科指升25點，報3470點。

百度（9888）逆市跌3.6%。

信義光能（0968）升5.7%，信義玻璃（0868）升2.9%。

新奧能源（2688）升4.6%，百威（1876）升3.2%。

【09:49】

港股升幅擴大，恒指最新報16906點，升173點，國指升55點，報5924點，科指升25點，報3470點。

網易（9999）升3%，百威亞太（1876）升3.6%，中海外（0688）升3%，紫金礦業（2899）升0.1%。

【09:25】

恒指最新報16819點，高開86點，國指最新報5898點，高開29點，科指最新報3461點，高開16點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）高開0.7%，美團（3690）高開0.6%，小米（1810）高開0.9%，京東（9618）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.9%，百威（1876）高開0.6%，潤啤（0291）高開2.5%，安踏（2020）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.4%，蔚來（9866）低開0.1%，小鵬（9868）高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%，友邦（1299）平開，港交所（0388）高開1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1109）高開1.1%，中海外（0688）高開1.3%。