二三線股上揚　思捷飆6成　港股升逾300點｜持續更新

美國將於周三（10日）公布3月消費物價指數（CPI），在公布數據前夕市場人士採取觀望態度，美股三大指數走勢各異，其中於周二（9日）道指跌9點，反映科技股走勢的納指升52點。亞太區股市方面，日股於周三早段跌約百點。商品市場方面，期金價格於亞洲交易時段續上揚，挑戰2,370美元。匯市方面，美元兌日圓偏軟，兌英鎊則略有升幅。



【13:49】

不少二﹑三線股大幅上揚，思捷（0330）升60%，最新報0.28元，豆盟科技（1917）升39.3%，十月稻田（9676）升18.4%。

【13:36】

港股升幅於午後略為擴大，最新報17174點，升345點，國指升141點，報6036點，科指升104點，報3582點。

恒生（0011）及京東（9618）升5.8%，阿里（9988）及紫金（2899）升5.5%。

【12:13】

港股升幅曾擴大至逾300點，最新報17121點，升293點，科指升74點，報3552點，國指升114點，報6009點。

目前有4隻藍籌股升逾半成，新奧能源（2688）升6.1%，紫金（2899）升5.8%，恒生銀行（0011）升5.3%，阿里（9988）升5.2%。

港股表現強勢，半日揚逾300點，重上17000點，國指亦收復6000點大關。

恒指中午收市報17144點，升316點，國指升126點，報6021點，科指升86點，報3564點，成交額為571億元。

科技股今日表現理想，阿里（9988）升5.2%，京東（9618）升4.9%，美團（3690）升3.7%，小米（1810）升0.9%，騰訊（0700）升2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，恒生（0011）升5.4%，港交所（0388）升1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.2%，理想汽車（2015）升3%，零跑（9863）升5%，蔚來（9866）升6%，小鵬（9868）升7.4%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.2%，百威亞太（1876）跌0.9%，安踏（2020）升1.2%。

【11:43】

港股升幅曾擴大至逾300點，最新報17121點，升293點，科指升74點，報3552點，國指升114點，報6009點。

目前有4隻藍籌股升逾半成，新奧能源（2688）升6.1%，紫金（2899）升5.8%，恒生銀行（0011）升5.3%，阿里（9988）升5.2%。

【10:48】

阿里（9988）獲創辦人馬雲「點讚」，股價最新報73.4元，升幅擴大至逾4%。

其他科技股方面，騰訊（0700）升2%，美團（3690）收復百元關口，最新報103.4元，升3.7%。

滙豐（0005）升1.1%，報64.6元。

港股升幅擴大至279點，最新報17107點。

【10:04】

港股升幅擴大，並且收復17000點，恒指最新報17078點，升250點，國指升102點，報5997點，科指升72點，報3550點。

恒生（0011）升4.6%，滙豐（0005）再創逾1年新高，最新報64.4元，升0.8%。

阿里（9988）升2.8%，報72.5元，京東（9618）升2.6%。

【09:25】

恒指最新報16926點，高開97點，國指最新報5935點，高開40點，科指最新報3514點，高開36點。

近日強勢的滙豐（0005）開0.2%，報64元，友邦（1299）高開0.6%，宣布將斥資30億元回購的恒生（0011）高開5.3%，報99元。港交所（0388）高開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.1%，蔚來（9866）高開5.1%，小鵬（9868）高開5.2%，零跑（9863）高開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.1%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.8%，小米（1810）高開1.3%，京東（9618）高開2.1%。

消費股方面，百威（1876）平開，潤啤（0291）高開1%，海底撈（6862）高開0.9%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.2%，潤地（1109）高開0.6%，中海外（0688）高開1.8%。

至於周二股價大瀉90%的浩森金融（3848）高開13%，同日出現大幅下跌的昇能（2459）高開14.8%。